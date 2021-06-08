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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مجاعة خلال عامين.. الجفاف يضرب أشهر سد في أمريكا

سد هوفر
سد هوفر

رغم أهميته التاريخية والفنية، إلا أن سد "هوفر" بالولايات المتحدة يعاني من أزمةجفاف ضخم قد لحقت به بسبب نهر كولورادو والتي أدت إلى انخفاض منسوب المياه في سد هوفر الشهير بمقدار 13 طابقًا، للمرة الأولى خلال العشرين عامًا الماضية.

 

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" الإخباري، يوفر النهر المياه إلى 40 مليون شخص في سبع ولايات، بما في ذلك لاس فيجاس وفينيكس ، وكذلك أجزاء كبيرة من جنوب كاليفورنيا ،ولكن بعد عقود من الجفاف الناجم عن أزمة المناخ ، فإن بحيرة ميد ، أكبر خزان في البلاد يملأ سد هوفر الشهير ، تبلغ طاقته حاليًا 37% فقط.

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وكانت قد دقت سلطات المياه في نيفادا ناقوس الخطر بأن مستوى المياه في السد ، الذي اكتمل في عام 1936 لتوفير الطاقة الكهرومائية وظهر في العديد من أفلام هوليوود بما في ذلك فيلم سوبرمان عام 1978 وعام 2002 سولاريس ، قد انخفض بمقدار 130 قدمًا منذ عام 2000.


من المتوقع أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ في وقت لاحق من هذا العام والتي قد تفرض قطع المياه في نيفادا وأريزونا في وقت مبكر من عام 2022 ، بدءًا من المزارعين والشركات ، بدلاً من السكان، وقال بات مولروي ، الرئيس السابق لهيئة المياه بجنوب نيفادا، إنها دعوة إيقاظ للجميع عن أهمية المياه.

 

وأضاف مولروي: “نحن في نقطة تحول، إنها قضية وجودية لأريزونا وكاليفورنيا ونيفادا"، وقال مزارع في أريزونا يدعى دان ثيلاندر إنه بحلول عام 2023 يتوقعون أن يفقدوا كل مياههم.

 

قال: إذا لم يكن لدينا مياه الري ، فلا يمكننا الزراعة. لذا ، في العام المقبل سنحصل على مياه أقل بحوالي 25٪ ، وهذا يعني أننا سنضطر إلى  عدم زراعة 25٪ من أرضنا ، المستقبل هنا مخيف جدا ومجهول".

 

تم التحذير بسبب الموقف المأساوي في بحيرة ميد إلى حد كبير من الموقف الأكثر خطورة في بحيرة باول ، والتي عادة ما تغذيها ولكن بسعة 34%، وصرح مايك برناردو من المكتب الفيدرالي للاستصلاح أن وصول السد في الثلاثينيات كان بمثابة أعجوبة هندسية، حيث سيطر على فيضانات كولورادو ، وفتح الأراضي القاحلة للزراعة وغذ المدن عبر الجنوب الغربي.

أمريكا الولايات المتحدة الطاقة مياه الرى هوليوود كاليفورنيا الطوارئ مجاعة

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