حمدي الصافي : فوز طائرة الأهلي بكأس مصر للسيدات تتويج لموسم طويل وشاق

قال حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي، إنه سعيد للغاية بتتويج فريقه بلقب كأس مصر بعد صراع مع الصيد.



وأضاف حمدي الصافي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن فوز الأهلي بكأس مصر، جاء تتويجا لموسم طويل وشاق بسبب فيروس كورونا.



وأوضح حمدي الصافي إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام منافس عنيد، ولكنه استطاع في النهاية الفوز بالمباراة وحصد اللقب.



وأتم :" تحقيق بطولتي الدوري وكأس مصر جاء بدعم كبير من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب".

يذكر أن فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة قد تمكن من تحقيق الفوز على الصيد بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، لينجح الفريق في الجمع بين بطولتي الدوري وكأس مصر دون خسارة في مشواره إلى منصات التتويج هذا الموسم.