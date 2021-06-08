عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: ندب الدكتور محمد حامد لتسيير أعمال مدير مكتبة المخطوطات بمسجد السيدة زينب

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قرر الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 7 / 6 / 2021م، ندب الدكتور / محمد أحمد حامد لتسيير أعمال مدير إدارة مكتبة المخطوطات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

إيقاف مدير تجميع المخطوطات

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، إيقاف محمد عبد العزيز محمد القاضي مدير عام تجميع وتحقيق المخطوطات عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب لما نسب إليه من مخالفات، جاء ذلك بناء على مذكرة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

افتتاح 18 مسجدًا
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 18 مسجدًا بعد الانتهاء من إحلالها وتجديدها، و6 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه (1480) مسجدًا، منها (1364) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و (116) مسجدًا صيانةً وترميمًا .

أولًا : مساجد الافتتاحات :
مديرية أوقاف بني سويف
1. الشيخ النبهاني- طرشوب - ببا وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الأقصر
2. الحساسنة- نجع البركة – قامولا - القرنة وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية
3. محطة مشتول- مشتول السوق  وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط
4. أبو العزائم – المعابد الشرقية – أبنوب- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
5. الرحمة – شو القنطرة -  أبنوب - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6. أحمد الشقيري – النزالي – القوصية شرق - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة
7. المجمع الزراعي – قرية 18 اللحوم- النوبارية - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8. العيسوي – البستان- الدلنجات - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9. عباد الرحمن – عزبة البيه الكبرى – كفر الدوار - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10. أبو بكر الصديق – عزبة عرفان – الرحمانية - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11. النور – عزبة الغرق قرية خمارة – ايتاي البارود - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقا                  

مديرية أوقاف أسوان
12.حسين الخطاري – حي شرق  جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13. عمر بن الخطاب - المنشية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف .

مديرية أوقاف الفيوم
14. نصار الغربي – سيلا- م الفيوم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15. النور – العدوى - الشواشنة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16. الرحمة- النزلة - الشواشنة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف سوهاج
17. عثمان بن عفان – الحي الثالث جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية
18.الروضة الشريفة – كفر أبو زهرة – بنها  جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف السويس
19.الإيمان – الخواطرة - الجناين-وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف قنا 
20.الرحمة – ساحل دراو- نقادة وزارة الأوقاف
21.العتيق – دشنا – طريق مصر أسوان- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
22.أبو بكر الصديق – قرية أبو عموري – نجع حمادي - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23.أبو القاسم وشهرته العقبي – منطقة الشعارنة – مركز قوص جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الإسكندرية
24.خور شيد الكبير – المنتزه أول - جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
 

الأوقاف مكتبة المخطوطات مسجد السيدة زينب تجميع المخطوطات مساجد

ترشيحاتنا

تخطينا الموجة الثالثة.. خالد مجاهد يزف بشرى سارة بشأن تصنيع لقاح أوروبي جديد.. فيديو

أمام الجهات الدولية.. مصر تحصل على درجات تقييم مرتفعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الداخلية: غلق مدخل الطريق الدائري القادم من الأوتوستراد لمدة شهر

تحذير شديد اللهجة من الصحة العالمية لدول العالم

المنتخب الأوليمبي: حسم مصير طاهر "الجمعة".. وليفربول صاحب قرار انضمام صلاح

آيات الرزق في الثلث الأخير قبل الفجر.. 33 آية قرآنية تقيك الفقر طوال حياتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

تحذير شديد اللهجة من الصحة العالمية لدول العالم

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

حقيقة وجود سلالة مصرية متحورة من فيروس كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ