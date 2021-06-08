مدرب الجزيرة: لا نعلم شيئا عن الممر الشرفي.. ومدرب الزمالك: نعاني من الإجهاد قبل دوري السوبر

قال محمد الكرداني، المدير الفني لسلة الجزيرة، إن فريقه سيخوض مواجهة صعبة أمام الزمالك المنتشي بعد تتويجه ببطولة إفريقيا.



وأضاف محمد الكرداني خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن فترة الراحة الطويلة قد تؤثر على لاعبيه بالسلب، خاصة وأن منافسه كان يخوض في تلك الفترة بطولة إفريقيا.



وأوضح الكرداني إنه سعى خلال الفترة الأخيرة على تجهيز لاعبيه، لمواجهة الزمالك، من خلال المباريات الودية.



وأتم قائلا :" هنأنا الزمالك لتتويجه ببطولة إفريقيا، ولكننا لا نعلم شيئا عن إقامة ممر شرفي للفريق الأبيض".

على جانب آخر، قال ياسر عبدالوهاب، مدرب نادي الزمالك لكرة السلة، إن فريقه لم يحصل على راحة خلال الفترة الماضية نظرا لمشاركته ببطولة إفريقيا.

وأضاف ياسر عبدالوهاب خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن لاعبي الزمالك يعانون من الإجهاد، بسبب السفر ولكن سياسة التناوب ساهمت في تتويج الفريق ببطولة إفريقيا.

وأوضح ياسر عبدالوهاب، إن فريقه أغلق الصفحة الإفريقية وحاليا يركز على مباريات دوري السوبر ومواجهة الجزيرة الصعبة.