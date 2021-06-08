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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب العنصرية.. شاب يقتل أسرة مسلمة ويصيب طفلا في هجوم مدبر

الشرطة الكندية
الشرطة الكندية

واجهت عائلة مسلمة حادث متعمد نفذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة أونتاريو الكندية.

وبحسب ما ورد عن صحيفة الأنباء الفرنسية، قتل أربعة أفراد من العائلة المسلمة وأصيب طفل، مساء الأحد، في هجوم متعمد عليهم من شاب في العشرينات من عمره.

وقالت الشرطة الكندية في بيان، إن والمشتبه به شاب في العشرين أوقف بعيد الهجوم ووجهت إليه، الاثنين، تهمة ارتكاب أربع جرائم متعمدة ومحاولة قتل.

وقال بول ويت، المحقق في شرطة المدينة، حيث وقع الهجوم، مساء أمس (الأحد): «ثمة أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له، سببه الكراهية. نعتقد أنه تم استهداف الضحايا لأنهم مسلمون».

والضحايا الذين لم تنشر أسماؤهم هم امرأة في الرابعة والسبعين ورجل في السادسة والأربعين وامرأة في الرابعة والأربعين وفتاة في الخامسة عشرة يمثلون ثلاثة أجيال من عائلة، كما أوضح إد هولدر رئيس بلدية مدينة لندن في أونتاريو الكندية. وادخل طفل في التاسعة المستشفى إثر إصابته في الهجوم وهو يتماثل للتعافي.

وقالت الشرطة إن أفراد العائلة الخمسة كانوا يسيرون مساء الأحد على الرصيف عندما صدمتهم شاحنة سوداء صغيرة لدى انتظارهم لعبور التقاطع.

مسلمة مدينة أونتاريو أصيب طفل الشرطة الكندية محاولة قتل بول ويت

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