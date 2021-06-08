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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمار ينضم إلى القائمة .. أفلام هجرت دور العرض السينمائية من أجل المنصات .. أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس يخوضان التجربة الأولى وشريف سلامة الأحدث

صدى البلد

نجومية يسرا وآسر ياسين تجذب الجمهور 

وكورونا تساعد على انتشار الظاهرة 

 

 

على مدار الشهور الماضية بدأت ظاهرة عرض الأفلام السينمائية عبر المنصات فقط أمر منتشر بشكل كبير ، وذلك لعدد من الأسباب لعل أولها انتشار فيروس كورونا ، إغلاق عدد كبير من دور العرض وتقليص عدد الحفلات في عدد من الدول العربية ، بالإضافة الى رغبة تلك المنصات بجذب الجمهور اليها ، مما يجعل تحصل على حقوق عرض اعمال لن يراها المشاهد من قبل : 

 

وحصلت مؤخراً منصة شاهد vip على حق عرض فيلم عمار، حيث من المقرر أن يتم عرض خلال الفترة القادمة ، وذلك ينضم الى سلسلة الأفلام التي ستعرض على المنصات دون ان يتم عرضها داخل قاعات دور العرض السينمائية . 

 

عمار : 

 

وأكد مخرج العمل محمود كامل، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن العمل لم يتحدد موعد عرض نهائي له حتى الآن عبر منصة شاهد، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها دور العرض حالياً بسبب فيروس كورونا أدت إلى عرض عدد من الأعمال عبر المنصات.

 

تدور أحداث فيلم الرعب "عمّار"، حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

 

الفيلم من إخراج محمود كامل، وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركة Nilewood.

 

وكان قد عرض فيلم عمار لأول مرة عالميا، ضمن عروض منتصف الليل التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الأخيرة ضمن فعالياته. 

 

أعز الولد : 

 

كان اعز الولد من اخر الأعمال التي عرضت على المنصات دون أن يتم عرضه في دور العرض السينمائية ، فعل الرغم من تأجيله لفترة حين يتمكن صناعه من إيجاد موعد مناسب لعرضه ، الا ان احدى المنصات حصلت على حق عرضه ، والعمل من بطولة دلال عبد العزيز وشيرين وميرفت أمين وانعام سالوسة وعدد من الأطفال وضيوف الشرف . 

 

خاص.. عرض فيلم عمار على هذه المنصة والغاء فكرة عرضه سينمائيا

دلال عبد العزيز تكشف سر ملابسها فلدي «اعز الولد »

 

صاحب المقام : 

 

كان فيلم صاحب المقام من أكثر الأعمال نجاحاً حين تم عرضه على منصة الكترونية ، وقد حاول صناعه بعد ذلك عرضه فى دور العرض السينمائية الا ان تلك المحاولات لم تنجح . 

 

العمل قام ببطولته اسر ياسين ويسرا وامينة خليل وبيومي فؤاد ظهر من خلاله عدد كبير من ضيوف الشرف ابرزهم انجى المقدم إبراهيم نصر محمود عبد المغنى سلوى عثمان سلوى محمد على . 

 

الحارث : 

 

كان فيلم الحارث من أول الأفلام السينمائية التي عرض على منصة الكترونية ، وقد دارت أحداثه فى أطار من الرعب والعمل من بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس ، وأسماء جلال . 

 

خط الدم :

 

وكان فيلم خط الدم ، من أوائل الاعمال التي عرضت بشكل حصري على المنصات الإلكترونية دون ان يتم عرضها على شاشة السينما ، إلا انه تعرض الى موجة من السخرية ، والعمل من بطولة ظافر العابدين ونيللي كريم .

 

 

 

 

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