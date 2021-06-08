اتحاد الشغل التونسي يهاجم النهضة بسبب أوضاع البلاد

أكد اتحاد الشغل التونسي، اليوم الثلاثاء، أن الجهات الحاكمة تصر على تجاهل دعوات الحوار، مشيرة إلى أن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة يدفع البلاد إلى المجهول.

وأضاف الاتحاد: "الائتلاف الحاكم مسؤول عن تردي الأوضاع عبر المغالطة والتضليل، وتمسك الحكومة بسياساتها يعد إعلان حرب على الشعب".

ومن ناحية أخرى، يجري رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مدينة جنيف السويسرية، من أجل تسريع جلب لقاحات "كوفاكس" المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وحسب ما علمت إذاعة "موزاييك" التونسية، يرافق رئيس الوزراء التونسي، وفد وزاري وعدد من المستشارين، إذ تستمر زيارته لجنيف لمدة يومين.

وقالت الإذاعة التونسية، إن العنوان الأبرز للزيارة سيكون تسريع نسق جلب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى تونس ضمن منظومة كوفاكس، وذلك من خلال اللقاء مع مدير عام المنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة في زيارته مدير عام منظمة العمل الدولية جي رايدر، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات على هامش الزيارة من بينها استقبال وفد عن التونسيين المقيمين بسويسرا.