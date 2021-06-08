بسبب قائمة المنقولات.. مشادة ساخنة على الهواء بين رئيس مركز المعلومات الأسبق وصحفية.. فيديو

استضافت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة " ON"، الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار الأسبق بمجلس الوزراء، والصحفية هند عادل.

وقال الدكتور أشرف تمام رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار الأسبق بمجلس الوزراء، إنه تزوج دون قائمة للمنقولات حيث أن زوجته ابنة طبيب جراح معروف وكان شديد التواضع، مبيناً أن إجراءات الزواج انتهت في ربع ساعة ولم يجادله حماه في أي اتفاق يخص المبالغ المالية.

وتابع: "زوجتي طبيبة ولم تناقشني يوما في المبالغ ومتزوجين منذ سنوات دون أية خلافات حيث تشاركنا في مصاريف الزواج مناصفة ولم نتحدث عن شروط أو قائمة للمنقولات، وإلى الآن تساهم في شراء احتياجات المنزل وعندما اختلف معها حتى تحصل على ثمن ما قامت بشرائه ترفض وتقول لي بيتي زي ماهو بيتك".

وأشار: "فكرة قائمة المنقولات ليست هي الأساس في العش الزوجي، وإحنا دلوقتي عايشين في مغالاة في شروط الزواج"، متابعا: "مراتي أصيلة وجاية من بيت شبعان ومش محتاجة القايمة ولا غيرها".

واستطردت "هند عادل"،: "إيه علاقة البيت الشبعان بالقصة؟!" أختلف معك .. ده حفظ لحقوقها"، متابعه: "أنا تزوجت بالقائمة الخاصة بالمنقولات ولم تحدث مشكلات بسببها ، والمنقولات هي حق شرعي وتم الاتفاق مع زوجها حولها دون تشدد أو إصرار بل بالتراضي".

ولفتت: "ليس إصرارا بل هو حق شرعي مش بنفتي فيه ولا بنألفه.. ودي نصوص قواعد فقهية ولا اجتهاد في نص التي رسخت فكرة المهر والمهر في السابق كان يدفع للوالد كمهر لابنته، والآن من باب التيسير على الشباب في الزواج يتم المشاركة في التأسيس".

وعقب "اشرف تمام"، مقاطعاً: "عاوزين نبين سبب رفضي لفكرة القائمة أنها تعامل قانوناً كإيصال أمانة ولايعتد بها في قانون الاسرة.. الزوجة بتاخد مهر ممثلاً الشبكة تعتبر مهراً.. لايوجد في الشرع شيء إسمه شبكة فيه مهر بس.. تاخد مهر تحوشه أو تحطه في البنك أو تجيب بيه شبكة".

لترد "هند عادل"، قائلة: "مافيش علاقة بين المهر والشبكة هما منفصلان من حقها المهر ومن حقها الشبكة ولا يجب أحدهما الأخر"، موضحه: "الوضع تغير إحنا دلوقتي بنشارك مع الزوج في عفش البيت عرفا رغم أن مافيش نص في الشرع بيتكلم عن التشارك".

