بدل السيراميك.. سيدة تلصق 7 آلاف عملة معدنية لتزيين أرضية الحمام

قامت سيدة أمريكية بدلا من الاستعانة بأي من أساليب الديكور الحديثة، بلصق عدد ضخم من العملات المعدنية بنفسها لتزيين أرضية الحمام.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" الإخباري، أمضت امرأة 16 ساعة في لصق 7700 بنس لتزيين أرضية حمامها، ونشرت السيدة وتدعى "جوردان داريان"، مقطع فيديو على موقع الفيديوهات "تيك توك"، أثناء محاولتها للتجديد في منزلها في ويست هوليود ، بولاية كاليفورنيا ، وقد حصل بالفعل على أكثر من 20 مليون مشاهدة.

قامت السيدة داريان ، المؤسس المشارك لعلامة تجارية شهيرة، بلصق العملات المعدنية التي تبلغ سنت واحدًا أسفل البلاط الموجود، ثم قامت بإغلاق الأرضية التي وصلت قيمة تزيينها 300 دولار بمادة الغراء لإنهاء العمل.

وقالت: "استغرقت 16 ساعة لتنفيذ عملية التزيين على الأرض، واستخدمت غراء الممر للصق البنسات، مع غلق الأرضية بمادة الإيبوكسي، بتكلفة إجمالية حوالي 300 دولار".

وتابعت خلال مقطع الفيديو التي صورته لنفسها تتحدث خلاله مع متابعيها، أنها قامت بترميم منزلها منذ شرائه مع زوجها في عام 2018، وكما أوضحت: "كانت السنة الأولى كابوسًا حقيقيًا للعيش ، لكن الحب كان يستحق كل هذا العناء، واخبرنا الجميع إذا نجحنا في ذلك من خلال تجديد المنزل فإن زواجنا سيصمد".

ونسبت الفضل إلى والدتها باعتبارها مصدر الإلهام وراء تجديد حمام الضيوف، وثالت: "قررت أن أقوم بدفع ثمن أرضية الحمام لأنه كان شيئًا كانت أمي تتحدث عنه دائمًا وأحببت الفكرة!".

ولكن برغم تجربتها المثيرة، لكنها واجهت العديد من الانتقادات بسبب لصق عملة نادرة على الأرضية، وعلمت منذ نشر الفيديو على موقع تيك توك أنها ارتكبت خطأ من خلال عدم التحقق من تاريخ البنسات قبل إلصاقها على الأرضية بشكل دائم.

وبعدما تحقق الجمهور من تاريخ العملة، اتضح أنه في عام 1996 ، تم بيع أحد البنسات النقدية النحاسية يرجع تاريخها لعام 1943 بمبلغ 82500 دولار ، ولكن لم يكن هناك تأكيد على ما إذا كانت هي العملة التي تم لصقها بالفعل أم لا.