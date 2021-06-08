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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملك ومحمد موهبتان يحييان فن الابتهالات والانشاد الديني في بني سويف ..شاهد

ملك ومحمد موهبتان يحييان فن الابتهالات والإنشاد الديني في بني سويف .. شاهد

ملك ومحمد عادل مواهب
ملك ومحمد عادل مواهب وابتهالات ببني سويف

خرجت محافظة بني سويف العديد من المنشدين والمداحين للنبي صلي الله عليه وسلم ومازالت  تخرج لنا مواهب من المنشدين ليكونوا خلفاء للرواد السابقين من أبناء المحافظة  مثل الشيخ طه الفشنى أحد أعلام قراء القرآن الكريم والمنشدين، وكان صاحب مدرسة منفردة فى التلاوة والإنشاد، واشتهر بتواشيحه وابتهالاته، والمرحوم المبتهل الشيخ عبدالتواب البساتيني القاري بالإذاعة والتليفزيون وغيهما من أبناء المحافظة.


وعلي  مستوي    مصر كان مداح النبى محمد الكحلاوي، الذى بدأ حياته بالمواويل الشعبية، ثم الإنشاد الدينى والأغنية الشعبية، وأشهرها أغانيه «لاجل النبي، يا قلبى صلى على النبي، خليك مع الله».. والشيخ نصر الدين طوبار منشد إسلامى وقارئ قرآن، الذى اختير مشرفا وقائدا لفرقة الإنشاد الدينى التابعة لأكاديمية الفنون، و أستاذ المداحين الشيخ «سيد النقشبندى» صاحب الصوت المتميز، اشترك فى حفلات وابتهالات وأناشيد وتواشيح فى معظم الدول الإسلامية والعربية. 

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ومنشد البردة «عبد العظيم العطوانى»، بفضل قصيدة البردة أشهر قصائد المديح النبوى للبوصيرى حيث توج الشيخ العطوانى بإمامة فن المدائح النبوية، فصار لا يعرف إلا بها ولا ينشدها إلا هو. وساقى الأرواح الشيخ «أحمد التونى» سلطان المنشدين استطاع بأدائه المتميز الخروح بالغناء الصوفى من المحلية إلى العالمية، ثم عميد المنشدين الشيخ "ياسين التهام" أسطورة الإنشاد الدينى فى مصر الآن، الذى أبدع لونا جديدا فى الإنشاد لم يكن موجودا من قبل، يزاوج فيه بين إيقاعات النغم الشرقى الأصيل والنغم الشعبي، ويمتلك طاقة ومساحة صوتية هائلة وتخرج من مدرسته ومشي علي منوالة ابنه    المبتهل الشيخ محمود يسن التهامي .

"صدي البلد " التقي وطالبين بالصف الثالث الاعدادي  اصبحا بموهبتهما حديث الساعة في بني سويف بما يمتلكان من موهبة غنائية وصوت مميز تعدي مرحلة الهواة  وكما كنت تسمع الي محترفين في الغناء  انهما محمد عادل وملك عادل وعلي الرغم من أنهما متشابهان في الاسم والشكل والصفات الا أنهما لم يتعرفا على بعضهما الا أثناء هذا اللقاء الخاص "بصدى البلد ".


في البداية يقول الطالب والمنشد الصغير ذو الحنجرة القوية والصوت العذب  محمد عادل  سعد انا من قرية بليفيا التابعة لمركز بني سويف وطالب بالصف الثالث الاعدادي الازهري وتعلمت الانشاد الديني علي يد والدي الذي اعتبره هو مثلي الأعلى والتحقت وتدربت بمدرسة الشيخ محمود ياسين التهامي وحصلت علي المركز الأول في الانشاد الديني والتواشيح  ومثلي الأعلى في الانشاد  الشيخ محمد عمران والشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طوباروالشيخ محمود التهامي .


فيما قالت الطالبة المعجزة في الصوت والجوهرة المكنونة  والتي تمتلك صوتا يجذب كل من يستمع اليها  ملك  عادل حسن ، انا ملك بالصف الثالث الاعدادي  ومقيمة بمدينة بني سويف واحب الانشاد الديني والمدائح النبوية ولوالدي ووالدتي الفضل علي في تنمية مواهبي والوقوف بجانبي وكان كل تدريب من خلال المنزل فقط ومثلي في الانشاد محمد طارق وياسمين الخيام وبعض أغاني ام كلثوم  وقدمت  ملك ومحمد الشكر للسيدة سعاد مدير معهد العدوي الديني النموذجي والتي قدمت موهبتهما الي صدي البلد وللجمهور عامة والتي قالت ان هاتين الموهبتين تحتاجان الي من يخرجهما الي النور وبذلك يكون قدم للمجتمع  ولمصر عامة هدية كبري في فن الابتهال والمديح النبوي.

 

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بني سويف الإذاعة الأزهر القران الكريم جامعة بنى سويف ام كلثوم صدى البلد

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