البحيرة في صدارة المحافظات في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. والمحافظ يوضح السبب

قال هشام آمنة محافظ البحيرة، قانون التصالح لمخالفات البناء تم تفعيله من أجل المواطن ومع صدور النموذج رقم 10 بمثابة صدور عقد للعقار المخالف بعد صدوره أى ترخيص جديد فى صورة قانونية سلمية ، لافتاً أن محافظة البحيرة تأتى فى المرتبة الاولي على مستوى الجمهورية فى طلبات التصالح.

تابع "هشام آمنة" خلال لقائه فى برنامج "من مصر" المذاع علي فضائية cbc، أن محافظة البحيرة تلقت حوالي 281 ألف طلب للتصالح بفضل اللجان الفنية وتم إصدار مجموعة من الأوامر بألف طلب من نموذج رقم 10 وهناك تفعيل غير عادي للجان الفنية على مستوى المحافظة وتم التنسيق مع رئاسة الوزراء لحل بعض المشاكل، معقباً أنه تم عمل ندوات توعية للجماهير بضرورة التقديم لطلبات التصالح وحث الناس والشيوخ وأولي الأمر لتشجيع المواطنين ورؤساء القري بتوفير الخدمة حتى باب المنزل لتسهيلها علي المواطن.

أكد "آمنة"، أنه تم تزويد ساعات العمل فى المراكز التكنولوجية وعمل شيفتين حتى الساعة 1 صباحاً حتى يتم التسهيل على المواطنين وتم تخفيض الأسعار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، موضحاً أن الأمور تسير بتناغم فى محافظة البحيرة مع كل الجهات المعنية.

أضاف "آمنة"، أن المردود العائد على محافظة البجيرة سيتم العمل به لصالح تنمية الريف والبينة التحتية لها ورفع مستوي معيشة المواطن فى المحافظة، موضحاً أن تم تشكيل لجان لمراقبة العمل الحكومي وإتمام عمله على أكمل وجه وإحالة أى موظف تتكاسل عن أداء وظيفته على أكمل وجه.