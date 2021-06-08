افتقدت الحلوى والـ تيك أواي.. محمد الفخراني: أردت تغير حياتي للأحسن

حل الفنان محمد الفخرانى ضيفا على موقع صدى البلد، في أول ظهور له عقب خسارة وزنه وتصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقد تحدث الطفل محمد الفخراني فى لقاء خاص عن تجربة إنقاص وزنه ما يقرب من 21 كيلو جراماً، ودور عائلته معه خلال الفترة الماضية.

وكشف محمد الفخرانى أنه لم يتوقع ردود الافعال التى وصلته عقب انتشار صور له عقب فقدانه 21 كيلوجرام من وزنه .

وتابع “ الفخرانى ” أنه كان يفتقد أكل الحلوى والتيك أواي خلال فترة اتباعه نظاما غذائيا لفقدان وزنه.

وأكمل الفخرانى: لم أخش أن يؤثر فقدانى لوزني على شعبيتى عند المشاهدين، فقد كنت أرغب فى الظهور بشكل جديد، بالإضافة إلى تغيير حياتي للأحسن.

ومن الأفلام التي شارك فيها الطفل محمد الفخراني: "بابا"، "الخلبوص"، "كابتن مصر"، "كلب بلدي"، "بارتي في حارتي".

وكانت آخر مشاركات محمد الفخراني في مسلسل "ابن أصول"، بطولة الفنان حمادة هلال، وجسد خلال الأحداث شخصية "يوسف" الأخ الأصغر لبطل العمل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.