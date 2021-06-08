عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد هالة فاخر .. شاركت فى 350 عملا وتراجعت عن رفضها الظهور بالباروكة بسبب موجة حارة

هالة فاخر
هالة فاخر

تحتفل اليوم الفنانة الكوميدية هالة فاخر بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أشهر الفنانات الكوميدنات ، الا انها قامت بتقديم ادوار تراجيدية إيضاً حظت من خلالها على إعجاب الجمهور . 

 

ولدت في مدينة الإسكندرية، ووالدها هو الفنان القدير فاخر فاخر ، وقد بدأت التمثيل منذ الطفولة عندما اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم (لن أبكي أبدًا)، ومن بعدها شاركت في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون والمسرح.

 

 ففي السينما شاركت في أفلام (امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة).

 

 أما في التلفزيون فقد تميزت في الأداء الصوتي لشخصية (طمطم) في مسلسل التحريك (بوجي وطمطم)، كما شاركت بالبطولة في مسلسلات (الوتد، شرف فتح الباب، لحظات حرجة).

هالة فاخر: راهنت على مسلسل أحسن أب وعلي ربيع رقم 1

هالة فاخر في نعي سمير غانم: علمني الكثير من الأشياء

قدمت هالة خلال مشوارها الفنى ما يزيد عن 350 عملاً فنياً ، ولها 3 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996 وهم بين القصرين، مراتي مدير عام، أغنية على الممر.

 

ارتدت هالة فاخر الحجاب عام 2010 ، وفى حوار لها مع الإعلامية لميس الحديدى ، بعد ارتدائها الحجاب مباشراَ ، كشفت انها ترفض ان ترتدى باروكة فى أعمالها الفنية ، الا انها غيرت من رائيها بعد ذلك وارتدت لاول مرة الباروكة ضمن أحداث مسلسل “ موجه حارة ” . 

 

 

 

لميس الحديدي سمير غانم تيمور وشفيقة فاخر فاخر نعي سمير غانم بوجي وطمطم هالة فاخر

موضوعات متعلقة

نجيب زاهي زركش الحلقة 21| يحيى الفخراني يختبر أولاد هالة فاخر.. وإسلام إبراهيم يفكر بالسفر

نجيب زاهي زركش الحلقة 10| هالة فاخر تزور يحيي الفخراني

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية والقوانين في كل الشئون المتعلقة بحياة المواطن

فدية ملايين الدولارات.. قرصنة إلكترونية تتسبب في وقف إمدادات خطوط نفط أمريكية

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في خروف واحد؟ الإفتاء تجيب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-6-2021

16 التزاما على الدولة لـ حماية حقوق ذوى الإعاقة .. تعرف عليهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-6-2021

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

ذكرى وفاة النبي محمد خاتم النبيين.. ودع الدنيا بست كلمات.. معلومات لا تعرفها عن مرضه وأيامه الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ