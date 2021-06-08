فى عيد ميلاد هالة فاخر .. شاركت فى 350 عملا وتراجعت عن رفضها الظهور بالباروكة بسبب موجة حارة

تحتفل اليوم الفنانة الكوميدية هالة فاخر بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أشهر الفنانات الكوميدنات ، الا انها قامت بتقديم ادوار تراجيدية إيضاً حظت من خلالها على إعجاب الجمهور .

ولدت في مدينة الإسكندرية، ووالدها هو الفنان القدير فاخر فاخر ، وقد بدأت التمثيل منذ الطفولة عندما اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم (لن أبكي أبدًا)، ومن بعدها شاركت في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون والمسرح.

ففي السينما شاركت في أفلام (امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة).

أما في التلفزيون فقد تميزت في الأداء الصوتي لشخصية (طمطم) في مسلسل التحريك (بوجي وطمطم)، كما شاركت بالبطولة في مسلسلات (الوتد، شرف فتح الباب، لحظات حرجة).

قدمت هالة خلال مشوارها الفنى ما يزيد عن 350 عملاً فنياً ، ولها 3 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996 وهم بين القصرين، مراتي مدير عام، أغنية على الممر.

ارتدت هالة فاخر الحجاب عام 2010 ، وفى حوار لها مع الإعلامية لميس الحديدى ، بعد ارتدائها الحجاب مباشراَ ، كشفت انها ترفض ان ترتدى باروكة فى أعمالها الفنية ، الا انها غيرت من رائيها بعد ذلك وارتدت لاول مرة الباروكة ضمن أحداث مسلسل “ موجه حارة ” .