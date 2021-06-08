محمد عبد المنصف: تعييني مديرا للكرة يعود بالفائدة على وادي دجلة

قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة ومدير الكرة بالفريق، إن فريقه سيخوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء وسيخوض ودية أخري يوم الخميس.

وأضاف محمد عبدالمنصف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن وادي دجلة لم يفقد الأمل في البقاء بالدوري الممتاز، وسيكافح حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضح محمد عبدالمنصف بأنه سيضع لائحة جديدة، من أجل تشجيع لاعبي الفريق على بذل أقصى ما لديهم في المباريات المقبلة.



وتابع: "تعييني مدير للكرة يمنحني صلاحيات أكبر بشكل يعود بالفائدة على نادي وادي دجلة".