بدأت بـ الحارث ووصلت لـ عمار .. 5 أفلام تخلت عن قاعات السينما من أجل المنصات

على مدار الشهور الماضية بدات ظاهرة عرض الافلام السينمائية عبر المنصات فقط امر منتشر بشكل كبير ، وذلك لعدد من الاسباب لعل اولها انتشار فيروس كورونا ، اغلاق عدد كبير من دور العرض وتقليص عدد الحفلات فى عدد من الدول العربية ، بالإضافة الى رغبة تلك المنصات بجذب الجمهور اليها ، مما يجعل تحصل على حقوق عرض اعمال لن يراها المشاهد من قبل :

1- عمار :

حصلت مؤخراً منصة شاهد vip على حق عرض فيلم عمار، حيث من المقرر أن يتم عرض خلال الفترة القادمة ، وذلك ينضم الى سلسلة الأفلام التي ستعرض على المنصات دون ان يتم عرضها داخل قاعات دور العرض السينمائية .

تدور أحداث فيلم الرعب "عمّار"، حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل، وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركة Nilewood.

وكان قد عرض فيلم عمار لاول مرة عالميا، ضمن عروض منتصف الليل التى نظمها مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الأخيرة ضمن فعالياته.

2- أعز الولد :

كان اعز الولد من اخر الاعمال التى عرضت على المنصات دون ان يتم عرضه فى دور العرض السينمائية ، فعل الرغم من تأجيلة لفترة حين يتمكن صناعه من إيجاد موعد مناسب لعرضه ، الا ان احدى المنصات حصلت على حق عرضه ، والعمل من بطولة دلال عبد العزيز وشيرين وميرفت أمين وانعام سالوسة وعدد من الاطفال وضيوف الشرف .

3- صاحب المقام :

كان فيلم صاحب المقام من أكثر الاعمال نحاجاً حين تم عرضه على منصة الكترونية ، وقد حاول صناعه بعد ذلك عرضه فى دور العرض السينمائية الا ان تلك المحاولات لم تنجح .

العمل قام ببطولته اسر ياسين ويسرا وامينة خليل وبيومى فؤاد ظهر من خلاله عدد كبير من ضيوف الشرف ابرزهم انجى المقدم ابراهيم نصر محمود عبد المغنى سلوى عثمان سلوى محمد على .

4- الحارث :

كان فيلم الحارث من اول الافلام السينمائية التى عرض على منصة الكترونية ، وقد دارتت أحداثه فى أطار من الرعب والعمل من بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس ، واسماء جلال .

5- خط الدم :

وكان فيلم خط الدم ، من اوائل الاعمال التى عرضت بشكل حصرى على المنصات الالكترونية دون ان يتم عرضها على شاشة السينما ، الا انه تعرض الى موجة من السخرية ، والعمل من بطولة ظافر العابدين ونيللى كريم .