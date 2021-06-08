عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدأت بـ الحارث ووصلت لـ عمار .. 5 أفلام تخلت عن قاعات السينما من أجل المنصات

صاحب المقام - عمار
صاحب المقام - عمار - الحارث

على مدار الشهور الماضية بدات ظاهرة عرض الافلام السينمائية عبر المنصات فقط امر منتشر بشكل كبير ، وذلك لعدد من الاسباب لعل اولها انتشار فيروس كورونا ، اغلاق عدد كبير من دور العرض وتقليص عدد الحفلات فى عدد من الدول العربية ، بالإضافة الى رغبة تلك المنصات بجذب الجمهور اليها ، مما يجعل تحصل على حقوق عرض اعمال لن يراها المشاهد من قبل :

 

1- عمار :

 

حصلت مؤخراً منصة شاهد vip على حق عرض فيلم عمار، حيث من المقرر أن يتم عرض خلال الفترة القادمة ، وذلك ينضم الى سلسلة الأفلام التي ستعرض على المنصات دون ان يتم عرضها داخل قاعات دور العرض السينمائية .

 

تدور أحداث فيلم الرعب "عمّار"، حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

 

الفيلم من إخراج محمود كامل، وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركة Nilewood.

 

وكان قد عرض فيلم عمار لاول مرة عالميا، ضمن عروض منتصف الليل التى نظمها مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الأخيرة ضمن فعالياته.

 

2- أعز الولد :

 

كان اعز الولد من اخر الاعمال التى عرضت على المنصات دون ان يتم عرضه فى دور العرض السينمائية ، فعل الرغم من تأجيلة لفترة حين يتمكن صناعه من إيجاد موعد مناسب لعرضه ، الا ان احدى المنصات حصلت على حق عرضه ، والعمل من بطولة دلال عبد العزيز وشيرين وميرفت أمين وانعام سالوسة وعدد من الاطفال وضيوف الشرف .

 

3- صاحب المقام :

 

كان فيلم صاحب المقام من أكثر الاعمال نحاجاً حين تم عرضه على منصة الكترونية ، وقد حاول صناعه بعد ذلك عرضه فى دور العرض السينمائية الا ان تلك المحاولات لم تنجح .

 

العمل قام ببطولته اسر ياسين ويسرا وامينة خليل وبيومى فؤاد ظهر من خلاله عدد كبير من ضيوف الشرف ابرزهم انجى المقدم ابراهيم نصر محمود عبد المغنى سلوى عثمان سلوى محمد على .

 

محمود عبد المغني: السرب فيلم للتاريخ.. والممثلون كانوا كالجنود.. بكيت من مشهد "صاحب المقام".. ومي عز الدين نجمة كبيرة (حوار)

إيمان العاصي تنتظر فيلمي "فارس" و"عمار "

4- الحارث :

 

كان فيلم الحارث من اول الافلام السينمائية التى عرض على منصة الكترونية ، وقد دارتت أحداثه فى أطار من الرعب والعمل من بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس ، واسماء جلال .

 

5- خط الدم :

 

وكان فيلم خط الدم ، من اوائل الاعمال التى عرضت بشكل حصرى على المنصات الالكترونية دون ان يتم عرضها على شاشة السينما ، الا انه تعرض الى موجة من السخرية ، والعمل من بطولة ظافر العابدين ونيللى كريم .

 

 

 

مهرجان القاهرة السينمائي بيومي فؤاد آسر ياسين اسماء جلال سلوي عثمان شيرين سلوى محمد علي محمود كامل دلال عبد العزيز محمود عبد المغني شريف سلامة أنعام سالوسة منصة شاهد منصة شاهد vip

موضوعات متعلقة

خاص.. عرض فيلم عمار على هذه المنصة والغاء فكرة عرضه سينمائيا

دلال عبد العزيز تكشف لـ صدى البلد عن رأيها فى عرض أعز الولد على منصة إلكترونية

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية والقوانين في كل الشئون المتعلقة بحياة المواطن

فدية ملايين الدولارات.. قرصنة إلكترونية تتسبب في وقف إمدادات خطوط نفط أمريكية

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في خروف واحد؟ الإفتاء تجيب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-6-2021

16 التزاما على الدولة لـ حماية حقوق ذوى الإعاقة .. تعرف عليهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-6-2021

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

ذكرى وفاة النبي محمد خاتم النبيين.. ودع الدنيا بست كلمات.. معلومات لا تعرفها عن مرضه وأيامه الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ