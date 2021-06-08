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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يكشف أسباب عدم الاستعانة بالامتحان "الاحتياطي" للدراسات الاجتماعية وإقرار إلغائه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


أوضح الدكتور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، سبب عدم الاستعانة بالامتحان الاحتياطي لمادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بعد اكتشاف واقعة تسريبه، أثناء أداء الطلاب الامتحان، واتخاذ قرار إلغائه وإعادته، باكر الثلاثاء.


أرجع عجلان، السبب في ضيق الوقت وصعوبة نقل الامتحان من المطبعة إلى لجان الامتحان المنتشرة علي مستوي المحافظة، واصفا قرار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بالحكيم.

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وطالب وكيل الوزارة الطلاب بضبط النفس، موجها رسالة طمأنينة لأولياء الأمور، بأن الامتحان في مستوي الطالب العادي.


وكان عدد من أولياء الأمور، اعترضوا علي قرار محافظ الإسماعيلية، بإلغاء الامتحان واعادته في اليوم التالي، مؤكدين: كان الاولي الاستعانة بالامتحان الاحتياطي، لتنتهي الأزمة لي وقتها.


وأفرجت قوات الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، عن 25 طالبًا بالشهادة الإعدادية، بعدما تم احتجازهم، أثناء قيامهم بإثارة الشغب والاحتجاج أمام ديوان عام المحافظة، معلنين الاعتصام.

 

ووزعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، إقرارًا على طلاب الشهادة الإعدادية، يؤكد علمهم بإعادة إجراء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، غدًا الثلاثاء، وأنه في حالة عدم الحضور، يكون الطالب قد تخلف عن أداء الامتحان.

 

من جهته، قرر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إحالة واقعة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية للنيابة العامة، والذي تم إلغاؤه، وتقرر إعادته باكر الثلاثاء.


وأصدر محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، بيان توضيحي بشأن إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بعد واقعة اكتشاف تسريبه.


وقالت إدارة الاعلام بالديوان العام لمحافظة الإسماعيلية، خلال البيان، أن طه عجلان وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اكتشف عن طريق إدارة أمن المديرية تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لشهادة إتمام المرحلة الإعدادية عن طريق برنامج "الواتس آب"، ليعرض الأمر علي  المحافظ والذي قرر بدوره تأجيل الميعاد لباكر غدًا الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحًا.
 

الاسماعيلية تعليم الإسماعيلية امتحان الدراسات الاجتماعية

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