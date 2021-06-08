جدل في السواحل البريطانية بسبب "سفينة نوح" العملاقة

شهدت السواحل البريطانية، حالة من الجدل؛ بعد تقديم شكاوى ضد السفينة العملاقة "سفينة نوح" والتي يزيد طولها عن 70 مترا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، احتجزت سلطات خفر السواحل البريطانية، يوم الأحد، "سفينة نوح" العملاقة، الراسية على سواحل مدينة إسبويتش تاون في المملكة المتحدة.

وأضافت الوكالة، أن السلطات اتخذت هذا القرار؛ بسبب شكاوى تم تقديمها ضد صاحب السفينة العملاقة التي يزيد طولها على 70 مترا، بالإضافة إلى عدم وجود وثائق رسمية وقانونية تؤكد صلاحيتها للإيجار.

وفي هذا الإطار، فإن السفينة رست بمدينة إسبويتش تاون البريطانية؛ بعد انتقالها عبر بحر الشمال من هولندا، واشتكى السكان المحليون لسلطات المدينة من رسوها قرب الساحل؛ بدعوى إفساد منظر البحر.

يذكر أن السفينة العملاقة التي أطلق عليها اسم "سفينة نوح"، تتميز باحتوائها على متحف عائم، بداخله منحوتات لشخصيات توراتية.