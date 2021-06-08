محمد عبد المنصف: عملي مديرا للكرة "تطوعي".. ومباريات دجلة المقبلة طوق نجاة

قال محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، والمعين مديرا للكرة بصفوف الفريق عقب إقالة الجهاز الفني بقيادة التشيلي ماريو سالاس، إن عمله في هذا المنصب “دون أجر”، وهو عمل تطوعي في المقام الأول، بصفته قائداً للفريق ولديه العديد من الخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة في الملاعب .

وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": أريد تقديم لائحة جديدة؛ من أجل الانضباط، بالإضافة للائحة تحفيزية، ووافقت إدارة النادي على ذلك بالفعل، كما ستكون هناك مكافآت إجادة، والفارق الآن، أن هناك صلاحية لي في اتخاذ القرارات، بدلا من تقديم الاقتراح فقط كلاعب.

واختتم عبد المنصف تصريحاته، أن المباريات المقبلة لوادي دجلة، صعبة للغاية، ولكنها بمثابة طوق نجاة بالنسبة لنا؛ نظراً لصعوبة الموقف، وتواجدنا بالمركز السابع عشر في جدول الدوري العام.