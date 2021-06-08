محمد الفخرانى يكشف حقيقة تعرضه للتنمر بسبب زيادة وزنه

حل الفنان محمد الفخرانى ضيفا على موقع صدى البلد، في أول ظهور له عقب خسارة وزنه وتصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقد تحدث الطفل محمد الفخراني فى لقاء خاص عن تجربة إنقاص وزنه ما يقرب من 21 كيلو جراماً، ودور عائلته معه خلال الفترة الماضية.

وكشف محمد الفخرانى خلال لقاءه فى موقع صدى البلد انه لم يتعرض للتنمر بشكل عنيف خلال الفترة الماضية بسبب زيادة وزنه ، ولكن هناك بعض الاشخاص الذين كانوا يتنمرون عليه بسبب زيادة وزنه ، ولكن الامر لم يكن يزعجه بشكل كبير .

وإضاف محمد الفخرانى ، انه يبلغ من العمر 11 عاماً ، ويدرس حالياً فى الصف الاول الثانوى ، مؤكداً ، انه ابتعد عن الفن خلال الفترة الماضية ، ولكنه يتمنى العودة له مجدداً .

ومن الأفلام التي شارك فيها الطفل محمد الفخراني: "بابا"، "الخلبوص"، "كابتن مصر"، "كلب بلدي"، "بارتي في حارتي".

وكانت آخر مشاركات محمد الفخراني في مسلسل "ابن أصول"، بطولة الفنان حمادة هلال، وجسد خلال الأحداث بشخصية "يوسف" الأخ الأصغر لبطل العمل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.