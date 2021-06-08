دولة جديدة تعتمد لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا

قال المدير العام لإدارة الغذاء والدواء الفلبينية إنريكي دومينجو، إن إدارة الغذاء والدواء الفلبينية وافقت على لقاح COVID-19 الذي طورته شركة سينوفارم الصينية للاستخدام الطارئ في البلاد.

وأصدرت شركة "سينوفارم" الصينية، لأول مرة نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بنسبة نجاح تتراوح بين 72.8% و78.1%.

وكشف التقرير الذي نشرته الشركة عن نتائج التجارب السريرية للقاح سينوفارم، والتي بدأت في يوليو من العام الماضي 2020، وأثبت فعالية كبيرة للقاح ضد الفيروس، وفق ما نقله "جلوبال تايمز".

وقالت الشركة إن التجارب السريرية لا تزال جارية في الوقت الحالي، حيث يتم رصد فعالية اللقاح على المدى الطويل.

وأضافت الشركة أن التجارب التي أجريت على أكثر من 40 ألف شخص في العالم، تبين نسبة نجاح بين 72.8% و78.1% في بكين ووهان.

وكشف التقرير عن أن الأعراض الجانبية ظهرت على ما بين 41.7 إلى 47.5% من المشاركين في التجارب، وكانت غالبيتها تتمثل في ألم الذراع والصداع فقط.

وحصل لقاح سينوفارم على حق الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك حصل اللقاحين الذي تصدرهما شركة "سينوفارم" على حق الاستخدام الطارئ في 70 دولة حول العالم.