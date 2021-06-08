عملية أمنية كبرى للإنتربول الدولي

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، توقيف مئات المطلوبين، في عملية أمنية دولية، ضد الجريمة المنظمة.

وقالت الشرطة الأسترالية إن شرطة الإنتربول الدولي تمكنت من فك شفرة تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظمة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، أن أجهزة الشرطة في إفريقيا وأوروبا، اعتقلت 195 شخصا، وأنقذت 500 ضحية للاتجار بالبشر، في حملة واسعة على الشبكات الإجرامية.

وبحسب شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية، أضافت منظمة الشرطة الجنائية الدولية، أن المملكة المغربية استضافت عملية، أجريت في الفترة من 28 مارس إلى 2 أبريل، بمشاركة 24 دولة؛ لتبادل المعلومات الاستخباراتية، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمات دولية أخرى.

ووجهت المنظمة، اتهامات، للأشخاص الذين تم اعتقالهم، والذي بلغ عددهم 195، بـ"الاتجار بالبشر، وتهريب مهاجرين، وتزوير وثائق، وارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات، وجرائم أخرى".

وقالت المنظمة، إن من بين الموقوفين، أشخاص في السودان، يشتبه في قيامهم بتهريب مهاجرين إلى الشرق الأوسط، واستغلال الأطفال في المصانع، وأشخاص في إسبانيا يشتبه في تهريبهم أفارقة إلى أوروبا، ومواطنين صينيين في جنوب إفريقيا يشتبه في استغلالهم مهاجرين من دولة مالاوي.