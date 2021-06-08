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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية أمنية كبرى للإنتربول الدولي

الانتربول الدولي
الانتربول الدولي

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، توقيف مئات المطلوبين، في عملية أمنية دولية، ضد الجريمة المنظمة.

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الإنتربول يعتقل 195 مطلوبا فى حملة دولية على مهربي البشر

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غادة والي: مصادرة آلاف الأسلحة النارية في عملية مشتركة بين الإنتربول ومنظمه الأمم المتحدة

وقالت الشرطة الأسترالية إن شرطة الإنتربول الدولي تمكنت من فك شفرة تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظمة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، أن أجهزة الشرطة في إفريقيا وأوروبا، اعتقلت 195 شخصا، وأنقذت 500 ضحية للاتجار بالبشر، في حملة واسعة على الشبكات الإجرامية.

وبحسب شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية، أضافت منظمة الشرطة الجنائية الدولية، أن المملكة المغربية استضافت عملية، أجريت في الفترة من 28 مارس إلى 2 أبريل، بمشاركة 24 دولة؛ لتبادل المعلومات الاستخباراتية، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمات دولية أخرى.

ووجهت المنظمة، اتهامات، للأشخاص الذين تم اعتقالهم، والذي بلغ عددهم 195، بـ"الاتجار بالبشر، وتهريب مهاجرين، وتزوير وثائق، وارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات، وجرائم أخرى".

وقالت المنظمة، إن من بين الموقوفين، أشخاص في السودان، يشتبه في قيامهم بتهريب مهاجرين إلى الشرق الأوسط، واستغلال الأطفال في المصانع، وأشخاص في إسبانيا يشتبه في تهريبهم أفارقة إلى أوروبا، ومواطنين صينيين في جنوب إفريقيا يشتبه في استغلالهم مهاجرين من دولة مالاوي.

الاتجار بالبشر الانتربول الجريمة المنظمة المعلومات الاستخباراتية المنظمة الدولية للهجرة

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