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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع كهربا ووليد سليمان.. محمد زيدان في أحدث ظهور له

صدى البلد

شارك محمد زيدان لاعب النادي الاهلي السابق، متابعيه، عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة جديدة له. 
 

وظهر زيدان في الصورة، رفقة وليد سليمان، ومحمود كهربا، لاعبا الأهلي، وعلق عليها "وقت جيد".
 

وفي سياق آخر، يواجه الترجي التونسي، نظيره الأهلي يوم السبت الموافق 19 يونيو في تونس، على أن يلتقيه في القاهرة إيابًا في الخامس والعشرين من الشهر ذاته
 

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قرر منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام بداية من الجمعة الماضي. 

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.
 

كهربا الأهلى بيتسو موسيماني النادي الأهلي محمد زيدان

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