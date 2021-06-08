اختبار قوى وشعور رائع.. مولر يحتفل بفوز المنتخب الألماني على نظيره اللاتفي

احتفل توماس مولر نجم المنتخب الالماني بفوز منتخب بلاده على نظيره اللاتفي بسبعة أهداف مقابل هدف.



ونشر مولر مجموعة من الصور له من اللقاء وعلق قائلا "العودة الي دائرة تسجيل الأهداف لقد كان اختبار قوى وشعور رائع ".



واكتسح المنتخب الألماني نظيره اللاتفي بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

افتتح روبين جوسينس، التسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة التاسعة عشر، أعقبه إلكاي جونودوجان بالهدف الثاني في الدقيقة 21.

وسجل توماس مولر الهدف الثالث لـ ألمانيا في الدقيقة 27، ووسع بعدها كاي هافرتز الفارق للألمان بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 37، قبل أن يسجل سيرجي جنابري الهدف الخامس في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل تيمو فيرنر الهدف السادس لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 50، قبل أن يسجل سافيليفيتش هدف حفظ ماء الوجه للاتفيا في الدقيقة 75، لكن ساني رد بالهدف السابع للألمان سريعًا في الدقيقة 76.