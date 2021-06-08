انطلاق بطولة العالم للخماسى الحديث للكبار فى مصر.. اليوم

تنطق اليوم منافسات بطولة العالم لـ الخماسي الحديث للكبار والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر -رن ، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، علي الملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي .

ستاد القاهرة الدولي جاهز لاستضافة بطولة العالم للخماسي الحديث المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021 ، وقد شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة أمس والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من(8-14) يونيو الجاري

المؤتمرالصحفي شهد حضور الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، الدكتورة حياة خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور هشام مجدي ممثلا عن وزارة الصحة المصرية، الدكتور شيرين حلمى الرئيس الشرفي للبطولة، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

كما أعلن الدكتور أشرف صبحي أن اليوم سيتم إنشاء أول مركز إقليمي في أفريقيا للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات"الوادا" في مصر، وهذا خير دليل علي المكانة التي وصلت لها مصر علي المستوي الرياضي العالمي.

وفي كلمته أعرب شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن سعادته باستضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث والتي تعتبر أحد أكبر البطولات في العالم والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو.

وأضاف العريان أن مشاركة ما يقرب من 50 دولة في البطولة يعكس مدى ثقة العالم في مصر وتنظيمها للبطولات في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

ووجه العريان الشكر للدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة على دعم الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات والتي ساهمت في تغيير وضع مصر على خريطة البطولات العالمية .

وأكد هشام مجدي ممثل وزارة الصحة المصرية على تطبيق نظام الفقاعة الطبية الكاملة وفقاً للبروتوكول الطبى الذى ستشرف عليه وزارة الصحة منذ أول يوم لوصول للمنتخبات المشاركة فى البطولة.



وأضاف هشام مجدى ، أنه تم تحديد عدة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتكون مخصصة للعزل فى حال الاشتباه بأية إصابات بفيروس كورونا، فضلاً عن وجود عيادات متخصصة ومستشفيات متنقلة داخل الفنادق المستضيفة لجميع المشاركين فى منافسات البطولة.

من جانبه قال كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أن مصر لم تستسلم ونجحت في تحدي كافة الصعوبات وسط جائحة كورونا وإعطاء الأمل في استمرار الحياة الرياضية حول العالم.

وأضاف أنه سعيد للتواجد من جديد في مصر ومشاهدة استضافة بطولة كبيرة للخماسي الحديث وهي بطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو وآخر بطولة في السلسلة العالمية للعام الحالي.

وتابع أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أشاد بقدرة مصر ونجاحها في استضافة أكبر الأحداث والبطولات العالمية في ظل جائحة كورونا وهو ما يعطي الأمل للحياة الرياضية حول العالم.

وأوضح أنه يجب على اللاعبين الآن أن يظهروا قدراتهم ويتنافسون بطريقة قوية في ظل التنظيم الكبير والمميز لهذه البطولة المهمة المؤهلة للأولمبياد.

وأتم أن مصر دولة كبيرة ذات قيادة عظيمة وأريد أن أعبر عن كامل تقديري وشكري للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فمصر قدمت كل الدعم لكافة الاتحادات الرياضية الدولية، وكان هناك تواصل مع كافة المؤسسات الرياضية في مصر قبل عدة أشهر لتنظيم هذه البطولة العالمية وسط إجراءات احترازية كبيرة ، فمصر نجحت في استضافة بطولة العالم لكرة اليد ثم السلاح والجمباز والآن الخماسي الحديث فشكرا لمصر على كل ما تقدمه للرياضة العالمية.