حكاية نجم .. فرجاني ساسي معشوق الزمالك .. الرافض للتجديد

يعد فرجانى ساسي أحد ابرز نجوم نادي الزمالك الفترة الماضية وتصدر المشهد خلال الاونة الاخيرة بعد الحديث عن اقتراب رحيله الي الدورى القطري بشكل مجاني .

فرجانى ساسي مواليد 18 مارس لعام 1992 بدأ مسيرته مع كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي منذ 2011 وحتي 2015 سجل 8 أهداف خلال 83 مباراة ثم انتقل للإحتراف في نادي ميتنز الفرنسي ولعب 39 مباراة وسجل هدف وحيد .

عاد فرجانى ساسي الي تونس بعد هبوط الفريق الفرنسي الي الدرجة الثانية ليلعب ضمن صفوف فريق الترجي مسجلا 7 أهداف خلال 39 مباراة وفي 2018 انتقل للنصر السعودي ومنه الي الزمالك .

عروض فرجاني ساسي

أكد الناقد الرياضي التونسي هيثم الراشدي المسألة صعبة للغاية واللاعب يمتلك عروضاً قوية من الدوريين التركي والقطري ، ويفاضل بين إحداهما للإنتقال إليه خلال الأيام القليلة المقبلة .

الدحيل وجهة فرجانى ساسي الاقرب

علم صدى البلد أن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك ومنتخب نسور قرطاج وقع بالفعل لنادى الدحيل القطرى أثناء تواجده بتركيا فى زيارة لمصطفى محمد فى فبراير الماضى .

ويرغب صبرى لا موشيه المدير الفنى للدحيل القطرى من الاستفادة بخدمات فرجانى ساسى بديلا للدولى الإيرانى على كريمى الذى تم توجيه الشكر له عبر حساب النادى الرسمى على تويتير قبل أيام رفقة الدولى المغربى مهدى بن عطية لاعب اليوفنتوس الإيطالى السابق والبرازيلى دودو المعار من الدورى البرازيلى .

ووفقا لمصادر قريبة من نادى الدحيل فإن ساسى سيحصل على 2 مليون و400 الف يورو سنويا خالصة الضرائب خاصة أنه صفقة انتقال حر ولن يتكلف النادى مبالغ نظير الحصول على خدماته من ناديه الزمالك .

وكان ساسى قد طلب من اللجنة القضائية السابقة المكلفة بإدارة شئون الزمالك الحصول على نفس المبلغ الذى وقع به للدحيل القطرى ولكن اللجنة عرضت عليه الحصول على مليون و600 الف يورو ليرفض اللاعب قبل أن تفتح اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب باب المفاوضات معه ومنحه إمتيازات إضافية وتعويضية .

ويتأهب ساسى الذى يتواجد رفقة المنتخب التونسى حاليا فى معسكره استعدادا لتصفيات كأس العالم لإعلان رحيله عن الزمالك ولكن لم يستقر حتى الأن على سيناريو الوداع لجماهير الزمالك التى تعشقه .

الزمالك: لا تفاوض مع فرجاني ساسي حتى الآن



كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، آخر تطورات ملف التجديد لـ فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك .

وقال طارق جبريل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية "المذاع على قناة " إم بي سي مصر " :"هناك لغط كبير في ملف فرجاني ساسي وهناك ارقام كثيرة متضاربة".

وأضاف طارق جبريل:" حتى الأن لا يوجد تواصل مباشر بين اللاعب او وكيله بالتقدم برقم معين ويتم التفاوض فيه ".

وتابع طارق جبريل:" لا تفاوض حتى الان مع فرجاني ساسي وهو متواجد مع منتخب بلاده في تونس، وبعد عودته سوف نتفاوض مع ساسي وفي حال قبوله سوف نقوم بالتجديد ولو اللاعب معدنوش استعداد او قام بالتوقيع لنادي أخر فهذا أمر يخصه".

وأكمل طارق جبريل:" نادي الزمالك نادي كبير ولن يقف على لاعب ولكن نادي الزمالك فاتح بابه للتجديد لفرجاني ساسي".



غضب فرجانى ساسي

أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك قرر الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية عقده هذا الموسم فى يونيو الجارى .

وكشف شوبير على أن ساسى يعيش حالة من الغضب الشديد بسبب هجوم قناة الزمالك الفضائية عليه فى الفترة الأخيرة لعدم تجديد تعاقده.

وشدد شوبير على أن ساسى استقر على الرحيل عن الزمالك وأن إدارة النادى بصدد الإعلان رسميا عن عدم بقائه خلال الساعات القليلة القادمة .

ويتواجد ساسى حاليا بتونس رفقة منتخب بلاده استعدادا لتصفيات كأس العالم وتعرض لاصابة بسيطة فى لقاء الكونغو .

ومن المنتظر أن يعود ساسى للقاهرة لوضع حدا لتجديد تعاقده مع الزمالك سواء بالبقاء أو الرحيل عن القلعة البيضاء بعدما أمضى 3 مواسم بالفانلة البيضاء قادما من النصر السعودى .

أبرز أرقام فرجاني ساسي مع نادى الزمالك



خاض 102 مباراة رسمية مع الزمالك في كافة البطولات.

سجل 16 هدفا وصنع 17 فى كل البطولات التى خاضها.

حقق مع الفريق 4 بطولات وهي السوبر الإفريقي و الكونفيدرالية الإفريقي وكأس مصروالسوبر المحلى.

سجل فرجاني ساسي 3 أهداف في هذا الموسم.

سجل خلال هذا الموسم 3 أهداف وصنع 4 أهداف وحصل على 3 بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

يعد فرجاني ساسي هو أغلى لاعب محترف فى الدوري المصري.



عقد فرجانى ساسي مع الزمالك

كشف عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن مفاجأة، بشأن عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، مع القلعة البيضاء.

وقال عمرو الدردير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "عقد فرجاني ساسي مع الزمالك لا ينتهي أول يونيو، وهذه هي المفاجأة، عقد اللاعب ممتد حتى نهاية الموسم".

وتابع: "فرجاني ساسي سينضم إلى الزمالك، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي".

إصابة فرجاني ساسي خلال مباراة تونس

فاز المنتخب التونسي على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل.

وسجل هدف اللقاء الوحيد نعيم السليتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليحقق الانتصار لمنتخب بلاده التونسي.

وتواجد فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك في التشكيل الأساسي لـ تونس، حتى تم استبداله في الدقيقة 81 بعد تعرضه للإصابة فيما جلس زميله في الفريق سيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء، وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي كبديل منذ الدقيقة 77.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الإثنين الماضي ، عن إصابة فرجاني ساسي واستبعاده من المعسكر، بالتالي غيابه عن المباراتين الوديتين المقبلتين لمنتخب تونس.

وأكد البيان أنه بناءً على هذه الفحوصات تبين حاجة فرجاني ساسي ويوسف المساكني للراحة لمدة عشرة أيام، وبالتالي تأكد غيابهما عن المباراتين الوديتين المقبلتين لمنتخب تونس ضد الجزائر ومالي المحدد لهما يومي 11 و15 يونيو الجاري.



رحيل لاعب الدحيل يرجح كافة التونسي

قرر نادي الدحيل القطري، عدم شراء عقد لاعبه الإيراني علي كريمي، والذي لعب للفريق معارًا من نادي قطر القطري.

وبحسب صحيفة “ ستاد الدوحة” القطرية، فأن علي كريمي رحل عن نادي الدحيل بشكل رسمي، بعد نهاية الموسم، حيث خرج اللاعب من حسابات الفريق بسبب تواضع مستواه.

يذكر أن علي كريمي انضم لصفوف الدحيل القطري الشتاء الماضي، وهو يلعب في نفس مركز فرجاني ساسي.

وكان نادي الدحيل قد أعلن عن رحيل المغربي المهدي بن عطية، والبرازيلي دودو عن الفريق، ليتبقى محترفان فقط في قائمة الفريق.