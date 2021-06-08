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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مثل العراق.. الصين تعلق على اتهامات واشنطن بالتسبب في كورونا

منشأ كورونا
منشأ كورونا

علقت الصين على الاتهامات الموجهة إليها بشأن منشأ فيروس كورونا من مدينة ووهان الصينية، حيث شبهت ما حدث بالاتهامات التي وجهت للعراق من اتهامات باطلة بامتلاكه أسلحة دمار شامل قبل سنوات.

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مختبر أمريكي يفجر مفاجأة حول منشأ فيروس كورونا

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الصحة العالمية تصدم العالم من جديد بموقفها من كشف منشأ فيروس كورونا

وكتب المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو على "تويتر" أن "منشأ كوفيد-19 موضوع العلم ويجب أن يدرسه بشكل مشترك العلماء حول العالم، وعدم تسييسه".

وأضاف أن "أي استنتاج يجب أن يستخلص بالتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية وبناء على الأساليب العلمية".

وشدد على أن "الحملة الرامية لتسييس دراسة منشأ الفيروس والتشهير بالصين لا تختلف عن الأكاذيب حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل".

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إعداد مختبر، تابع للحكومة الأمريكية، تقريرًا، يرجح فيه  تسرب فيروس كورونا من معمل في مدينة ووهان الصينية.

 

منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 مدينة ووهان منشأ فيروس كورونا صحيفة وول ستريت جورنال

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