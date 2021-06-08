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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتر آيفون 8 بلس بـ 4250 جنيها فقط..عرض اليوم

اشتر آيفون 8 بلس
اشتر آيفون 8 بلس بـ 4250 جنيهاً فقط

لاقي الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون رواجاً ضخماً منذ أول ظهور رسمي فى عام 2007، ليصبح لاحقاً أيقونة الهواتف الرائدة على كل المستويات، خاصةً الإصدارات كبيرة الجم التى حققت سلسلة نجاحات متتالية، ومن أبرزها هاتف آيفون 8 بلس، بينما العيب الوحيد ارتفاع سعره، ولكن الفرصة لازالت سانحة لتمتلك نسخة مجددة منه بأقل سعر.

وفقاً لموقع "تك رادار" التقني، تستطيع الحصول على نسخة مجددة من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت باللون الذهبي، من خلال متجر إيباي الشهير بسعر 270 دولار، ما يعادل 4250 جنيهًا.

يعطيك iPhone 8 plus أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، الذى صدر فى عام 2017، بتصميمه الأنيق وبطاريته الكبيرة ، وشاشة أكبر قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

يذكر أن هاتف iPhone 8 plus يمتلك كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.يمتلك هاتف iPhone 8 plus على ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع ميزة الشحن اللاسكلي.

يمكنك اقتناء نسخة مجددة سعة 64 جيجابايت من هاتف آيفون 8 بلس باللون الذهبي من هذا الرابط.

آيفون آيفون 8 بلس iPhone iPhone 8 Plus تكنولوجيا

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