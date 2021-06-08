أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.



وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 800 جنيه للطن

أسمنت السويس 795 جنيها للطن

اسمنت السويدي 798 جنيها للطن

اسمنت حلوان 795 جنيها للطن.

اسمنت الصخرة 778 جنيها للطن

أسمنت سيناء 753 جنيها للطن

أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن

أسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 740 جنيهاً للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.