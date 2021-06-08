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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. دول الترويكا ومنظمة الإيجاد توقع كـ"شهود" على اتفاق جوبا لسلام السودان

اتفاق جوبا
اتفاق جوبا

تستضيف الخرطوم، حفلا، اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة انضمام كل من دول الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج)، ومنظمة "إيجاد"، للتوقيع كـ"شهود"، على اتفاق جوبا لسلام السودان.

ويحضر الحفل، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء، ومبعوثو دول الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج) لدى السودان، وممثلو البعثات الدبلوماسية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة بالسودان.
 

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن من شأن هذا التوقيع، أن يزيد من حجم الدعم الدولي؛ لإنجاح عملية تنفيذ الاتفاق، والالتزام بما جاء به من نصوص وواجبات.

مجلس الوزراء الأمم المتحدة الولايات المتحدة الخرطوم حمدوك عبد الله حمدوك دول الترويكا منظمة إيجاد اتفاق جوبا لسلام السودان اتفاق جوبا السودان

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