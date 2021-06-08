درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 8-6-2021

تشهد حالة الطقس، في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء 8 - 6- 2021، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

أما في السواحل الشمالية، فالطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف شمالا معتدل جنوبا ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 19

الإسكندرية 27 18

بورسعيد 27 20

دمياط 27 19

الزقازيق 32 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 33 19

السويس 32 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 32 20

نخل 31 15

نويبع 34 24

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 19

بنى سويف 33 19

المنيا 33 20

أسيوط 34 21

سوهاج 36 22

قنا 38 23

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

الوادى الجديد 37 23

شلاتين 36 25

ابو رماد 35 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 27