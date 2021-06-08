أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 8-6-2021
ينشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-6-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت.
وفيما يلي يرصد صدى البلد أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 8-6-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : 27 جنيهًا للكيلو
الدجاج البلدى : 35 جنيهًا للكيلو
الساسو : 32 جنيهًا
الأوراك : بين 30- 31 جنيهًا
البانيه : 60 جنيهًا
الرومي : 50 جنيها للكيلو
أسعار البيض اليوم الثلاثاء 8-6-2021 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض اليوم حول 36 جنيها للطبق للأبيض ووصل سعر البيض الأحمر 38 جنيهًا للطبق.