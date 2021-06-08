نبيل الحلفاوي: الإجراءات الاحترازية لكورونا قللت من الأنفلونزا والبرد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الحالية.



وغرد نبيل الحلفاوي، عبر تويتر "‏اجتهادي الشخصي أن الإجراءات الاحترازية بسبب الكورونا مثل غسيل الأيدي والمطهرات والكمامة والتباعد وتجنب القبلات والأحضان عمال على بطال والمصافحة والعزل النسبي لكل من تظهر عليه أعراض برد.. كل هذا ساهم في تقليل انتشار الإصابة بفيروسات البرد والأنفلونزا لحد كبير".



يشار إلى أن الفنان نبيل الحلفاوي شارك في بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، شيرين، نور محمود.

ويعتمد مسلسل “القاهرة كابول” فى أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوي، وشخصية الإرهابى ويجسدها النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.