الكشف عن خطة إيرانية لإشعال الموقف داخل الولايات المتحدة

كشفت مجلة التايم، عن مصادر مخابراتية، اليوم الثلاثاء، قولها إن إيران تقود حملة تضليل إلكترونية الصراع داخل الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة تليجراف" البريطانية عن إدارة إيران لحملة تضليل إلكترونية، وذلك لمحاولة التدخل في الشأن البريطاني الداخلي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن المواقع الإلكترونية المزيفة تدعو إلى تعزيز استقلال اسكتلندا عن بريطانيا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن حملة التضليل الإلكتروني التي تقودها إيران تروج لروايات معادية للسعودية.

ومن ناحية أخرى، وصلت المقاتلات الإسرائيلية من طراز F-35 إلى إيطاليا الأسبوع الماضي للمشاركة في مناورة جوية واسعة النطاق تستمر أسبوعين، والتي ستشمل أيضًا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب الدولة المضيفة.