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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. مكافحة تمويل الإرهاب تشيد بدور مصر في القضاء على منظمات إرهابية كبرى.. رشوان: مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية فيما يخص حياة المواطن.. كافية بالتجمع الخامس يطرد الفتيات بسبب الاحتشام

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، عددا من الموضوعات والملفات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى هذا التقرير:

ضياء رشوان: مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية والقوانين في كل الشئون المتعلقة بحياة المواطن

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، التزام مصر بتعهداتها الدولية والقوانين الدولية، في كل الشئون المتعلقة بحياة المواطن.

 

فدية ملايين الدولارات.. قرصنة إلكترونية تتسبب في وقف إمدادات خطوط نفط أمريكية
تمكن محققون في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI"، من استعادة ملايين الدولارات من محفظة للعملة المشفرة "بيتكوين".

 

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في خروف واحد؟ الإفتاء تجيب
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في خروف واحد؟، في هذا الإطار ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، يقول صاحبه: “ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟”.

 

روسيا تدرج 9 مسئولين كنديين على القائمة السوداء
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فرض عقوبات على 9 مسئولين كنديين، بحظر دخولهم الأراضي الروسية؛ ردا على عقوبات كندية ضد روسيا.

 


كافية بالتجمع الخامس يطرد مجموعة من الفتيات بسبب احتشام إحداهن.. تفاصيل
انتشر خلال الساعات القليلة الماضية منشور موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،يروي قصة تعرض مجموعة من الفتيات في إحدى الكافيهات بشارع التسعين، بسبب وجود فتاة بينهن ترتدي عباءة، على الرغم من أن المجموعة كانت مختلفة في ملابسها، ما بين محجبة وغير محجبة.

 

الصحة: تسجيل 782 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج  677 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 197281 حتى اليوم.

 

بينها أنصار بيت المقدس والخلايا العنقودية.. وحدة مكافحة تمويل الإرهاب تشيد بدور مصر في القضاء على منظمات إرهابية كبرى
أشاد التقرير الذي أٌصدر عن عملية تقييم مصر للنظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

 

مصدر أمني ينفي وجود تعليمات للفنادق بمنع السيدات المصريات والعربيات بالإقامة دون محرم
نفى مصدر أمنى، ما جاء في دعوى قضائية، بشأن طلب "إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عاما بالإقامة بها دون محرم".

 

بشهادة الجهات الدولية.. تقرير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تجربة مصر تعد فريدة
اختتم التقرير الذي أٌصدر عن عملية تقييم مصر للنظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر 

 

حدث ليلا مكافحة تمويل الإرهاب وحدة مكافحة تمويل الإرهاب ضياء رشوان

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