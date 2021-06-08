يورو 2020.. قوة إنجلترا تصطدم بطموحات كرواتيا والتشيك وأسكتلندا بالمجموعة الرابعة

لقب واحد فقط لبطولات كأس الأمم الأوروبية، حققته منتخبات المجموعة الرابعة ليورو 2020 المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 11 يوليو القادم، في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

وتضم المجموعة الرابعة لـ "يورو 2020" منتخبات "إنجلترا، وكرواتيا، والتشيك، وأسكتلندا"، وستقام مباريات المجموعة على ملعبي "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن، و"هامبدن بارك" في مدينة جلاسكو الأسكتلندية.

منتخبات إنجلترا وكرواتيا وأستكلندا، لم يسبق لها التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية من قبل، ولا يوجد في المجموعة الرابعة سوى منتخب التشيك الذي سبق له اعتلاء منصات التتويج ورفع الكأس الأوروبية عام 1976 عندما لعب تحت اسم تشيكوسلوفاكيا.

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها المرتقبة، في صيف العام الماضي، إلا أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأجيل المسابقة لمدة عام كامل، لتقام في صيف 2021، ولكن بنفس المسمى "يورو 2020"، وذلك بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمها إلى 6 مجموعات.

وفي هذا التقرير، سنتناول المجموعة الرابعة ليورو 2020، والتي تضم منتخبات "إنجلترا، وكرواتيا، وأسكتلندا، والتشيك"، إذ تنطلق مباريات الجولة الأولى للمجموعة يوم الأحد المقبل بلقاء القمة بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا على ملعب "ويمبلي"، فيما يلعب منتخب التشيك مع أسكتلندا يوم الإثنين القادم على ملعب "هامبدن بارك".



أولا: منتخب إنجلترا

منتخب إنجلترا هو أقوى منتخبات المجموعة الرابعة، والمرشح الأبرز لتصدر ترتيب المجموعة، وذلك نظرا لتاريخ كرة القدم الإنجليزية، والقوام المميز لقائمة المنتخب الإنجليزي في الفترة الحالية، حيث يضم مجموعة من أبرز لاعبي العالم.

وبالرغم من عراقة الكرة الإنجليزية، إلا أن منتخب إنجلترا فشل في التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية من قبل، حيث سبق له المشاركة في 9 نسخ للمسابقة القارية أعوام 1968 و1980 و1988 و1992 و1996 و2000 و2004 و2012 و2016.

ويعد أبرز إنجازات إنجلترا في كأس الأمم الأوروبية، هو التأهل للدور نصف النهائي مرتين في نسختي 1968 و1996، فيما ودع المسابقة من الدور ربع النهائي مرتين أيضا عامي 2004 و2012، ومن الدور ثمن النهائي مرة وحيدة عام 2016، كما خرج من اليورو من الدور الأول 4 مرات أعوام 1980 و1988 و1992 و2000.

وفي مجموع مبارياته ببطولات الأمم الأوروبية، لعب منتخب إنجلترا 31 لقاء، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل 11 مرة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا، وتلقت شباكه 35 هدفا.

ويسعى المنتخب الإنجليزي في "يورو 2020" لفك النحس الذي يلازمه في البطولات السابقة، من أجل اعتلاء منصات التتويج للمسابقة القارية لأول مرة في تاريخه.

وبعيدا عن كأس الأمم الأوروبية، سنجد أن أبرز إنجازات منتخب إنجلترا هو التتويج بلقب كأس العالم عام 1966 الذي أقيم في إنجلترا، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2.

ويحتل المنتخب الإنجليزي حاليا المركز الرابع في التصنيف الشهري الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويعد أفضل تصنيف وصل له المنتخب الإنجليزي هو المركز الثالث، وذلك في شهر أغسطس لعام 2012.

ويتولى تدريب المنتخب الإنجليزي، المدير الفني جاريث ساوثجيت صاحب الـ 51 عاما، والذي يتولى الإدارة الفنية للمنتخب منذ عام 2016.

وتأهل منتخب إنجلترا لبطولة "يورو 2020"، بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة للمسابقة، حيث نجح في حصد 21 نقطة في التصفيات بعد الفوز في 7 لقاءات، وخسارة مباراة وحيدة، في مجموعة سهلة إلى حد كبير، حيث ضمت إلى جانبه منتخبات "التشيك وكوسوفو وبلغاريا والجبل الأسود".

ويعول ساوثجيت كثيرا على خدمات مهاجمه هاري كين نجم وهداف فريق توتنهام، وكذلك ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، بجانب قلبي الدفاع هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد، وجون ستونز مدافع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى مجموعة الشباب المميزة، وأبرزهم ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي، وفيل فودين نجم مانشستر سيتي.

غير أن المنتخب الإنجليزي سيفتقد لخدمات اللاعب ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول بعد تعرضه للإصابة في مباراة إنجلترا الودية أمام النمسا قبل انطلاق البطولة الأوروبية بأيام.

وأعلن ساوثجيت القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا استعدادا لبدء منافسات يورو 2020، وضمت القائمة "دين هندرسون، جوردان بيكفورد، سام جونستون في حراسة المرمى، وكونور كودي، كايل ووكر، بن تشيلويل، جون ستونز، هاري ماجواير، تيرون مينجز، لوك شاو، كيران تريبيير، ريس جيمس في الدفاع، وجوردان هندرسون، ميسون ماونت، فيل فودين، جودي بيلنجهام، كالفين فيليبس، ديكلان رايس في الوسط، دومينيك كالفيرت لوين، هاري كين، جاك جريليش، بوكايو ساكا، ماركوس راشفورد، رحيم ستيرلينج، جادون سانشو في الهجوم".



ثانيا: منتخب كرواتيا

منتخب كرواتيا هو وصيف بطولة كأس العالم في نسختها الماضية عام 2018، وهو أحد أفضل المنتخبات الأوروبية في الفترة الحالية، ويسعى بالطبع لتقديم بطولة أوروبية قوية من أجل المضي قدما في المسابقة كما فعل في المونديال الماضي، حينما تأهل للمباراة النهائية أمام فرنسا.

وتأهلت كرواتيا لكأس الأمم الأوروبية خمس مرات من قبل، ويورو 2020 ستكون المشاركة السادسة لها في البطولة القارية، ولكن أبرز إنجازاتها في تاريخ المسابقة هو بلوغ الدور ربع النهائي مرتين في نسختي 1996 و2008، فيما ودع المنتخب الكرواتي المسابقة من دور الـ 16 مرة وحيدة في النسخة الماضية عام 2016، وخرج من الدور الأول مرتين عامي 2004 و2012.

ويحتل منتخب كرواتيا حاليا المركز الرابع عشر في التصنيف الشهري الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولكن أفضل تصنيف وصل له كان في شهر يناير لعام 1999، عندما احتل المركز الثالث على مستوى العالم.

ويتولى تدريب منتخب كرواتيا حاليا المدير الفني الوطني زالاتكو داليتش صاحب الـ 55 عاما والذي سبق له خوض أكثر من تجربة تدريبية في الدول العربية، أبرزها كانت مع فريقي الهلال السعودي والعين الإماراتي، فيما يعتبر أبرز إنجازاته هو قيادة منتخب بلاده لبلوغ نهائي مونديال روسيا 2018، ولكنه خسر النهائي أمام فرنسا بنتيجة 2-4.

داليتش قاد منتخب كرواتيا في 42 مباراة، حقق خلالها 20 انتصارا، وتعادل في 9 مباريات، وتلقى 13 هزيمة، ويأمل المدرب في صناعة إنجاز جديد لكرواتيا في كأس الأمم الأوروبية.

وكان المنتخب الكرواتي قد تأهل لنهائيات يورو 2020، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، حيث جمع 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل مرتين، فيما تلقى هزيمة وحيدة، في مجموعة كانت تضم إلى جانبه منتخبات "ويلز وسلوفاكيا والمجر وأذربيجان".

ويعول منتخب كرواتيا على خدمات أكثر من نجم في صفوفه، وأبرزهم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم عام 2018.

وأعلن داليتش عن قائمة كرواتيا استعدادا للمشاركة في يورو 2020 ، وضمت "لوفر كالينيتش، دومينيك ليفاكوفيتش، سيمون سلوجا فس حراسة المرمى، ودوماجوي فيدا، ديان لوفرين، شيمي فرساليكو، بورنا باريسيتش، دوجي كاليتا كار، جوزيب يورانوفيتش، دوماجوج براداريك، مايل سكوريتش، جوسكو جفارديول في الدفاع، ولوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ميلان باديلي، ماريو باساليتش، نيكولا فلاسيتش، لوكا إيفانوسيك في الوسط، إيفان بيريشيتش، أندريه كراماريتش، أنتي ريبيتش، جوزيب بريكالو، برونو بيتكوفيتش، ميسلاف أورسيتش، أنتي بوديمير في الهجوم".



ثالثا: منتخب التشيك

المنتخب التشيكي هو الوحيد في المجموعة الرابعة الذي سبق له تذوق طعم الكأس الأوروبية، بعدما توج بلقبها عام 1976 عندما لعب تحت مسمى منتخب "تشيكوسلوفاكيا"، وفاز في النهائي على منتخب ألمانيا الغربية بضربات الترجيح.

التشيك ستسجل في يورو 2020، المشاركة السابعة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية، حيث سبق لها الظهور في المسابقة 6 مرات من قبل بداية نسخة عام 1996، مرورا ببطولات 2000 و2004 و2008 و2012 و2016، وصولا إلى بلوغ يورو 2020.

أبرز إنجازات منتخب التشيك في كأس الأمم الأوروبية، هو الحصول على الوصافة في بطولة 1996 التي أقيمت في إنجلترا، عندما خسر المباراة النهائية أمام المنتخب الألماني بنتيجة 1-2، كما تأهل للدو نصف النهائي عام 2004، ولكنه خسر أمام اليونان التي حققت اللقب في النهاية.

واحتل منتخب التشيك المركز الـ 40 في التصنيف الشهري الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيما كان أفضل مركز وصل له في تصنيف الفيفا، هو المركز الثاني الذي حققه في شهر سبتمبر لعام 1999.

ويتولى ياروسلاف سيلهافي البالغ من العمر 59 عاما، تدريب منتخب التشيك منذ 2018، خلفا للمدرب كاريل ياروليم، حيث قاد الأول المنتخب التشيكي في 25 مباراة، فحقق 14 انتصارا، وتعادل لقاء وحيدا، وتلقى 10 هزائم.

وتأهل منتخب التشيك ليورو 2020 من المجموعة الأولى للتصفيات، حيث احتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة، خلف منتخب إنجلترا المتصدر برصيد 21 نقطة.

وحقق الفريق التشيكي في التصفيات 5 انتصارات منهم فوز على منتخب إنجلترا المتصدر، فيما تلقى 3 هزائم، ولم يتعادل في أي لقاء، ليخطف بطاقة العبور للبطولة الأوروبية كوصيف المجموعة الأولى.

ويعد توماس سوتشيك لاعب وسط فريق ويستهام الإنجليزي، هو أبرز لاعبي الجيل الحالي لمنتخب التشيك الذي ضمت قائمته التي ستلعب في يورو 2020 "أليس ماندوس، ييري بافلينكا، توماس فاسليك في حراسة المرمى، ويان بوريل، ياكوب برابيتس، أندري سيلوستكا، فلاديمير كوفال، بافل كاديرابيك، توماس كالاس، أليس ماتييو، دافيد زيما في الدفاع، وأنتونين باراك، فلاديمير داريدا، آدم هلوزيك، توماس هوليس، ياكوب يانكتو، أليكس كرال، لوكاس ماسوبوست، ياكوب بيتشيك، توماس سوتشيك، بتر سيفتشيك في الوسط، وميكايل كرمينتشيك، توماس بيكهارت، باتريك شيك، ماتي فيدرا في الهجوم".



رابعا: منتخب أسكتلندا

يعد منتخب أسكتلندا نظريا أضعف منتخبات المجموعة الرابعة ليورو 2020، خاصة أنه يغيب عن البطولات الكبرى منذ 1998، عندما شارك في كأس العالم في فرنسا.

النسخة المرتقبة لكأس الأمم الأوروبية ستسجل الظهور الثالث فقط لأسكتلندا في المسابقة القارية ، وكانت قد شاركت مرتين في عامي 1992 و1996، لتعود للبطولة مرة أخرى بعد غياب 25 عاما.

وتأهل المنتخب الأسكتلندي ليورو 2020 عن طريق الملحق الأوروبي، حيث فاز على منتخب صربيا بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة التاسعة برصيد 15 نقطة، خلف منتخبي بلجيكا المتصدر وروسيا الوصيف.

واحتل منتخب أسكتلندا المركز الـ 44 في التصنيف الشهري الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيما كان أفضل مركز وصل له في تصنيف الفيفا، هو المركز الـ 13 الذي حققه في شهر أكتوبر لعام 2007.

ويتولى ستيف كلارك المدير الفني الحالي لمنتخب أسكتلندا المهمة منذ عام 2019، وخلال 20 مباراة قاد الفريق للفوز في 8 لقاءات والتعادل في 6، وخسر 6 مباريات.. ويعد أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي، هو أبرز لاعبي منتخب أسكتلندا، وهو أيضا قائد المنتخب.

وتضم قائمة أسكتلندا التي ستشارك في يورو 2020 "كريج جوردون، ديفيد مارشال، جون ماكلولين في حراسة المرمى، وناثان باترسون، ستيفن أودونيل، آندرو روبرتسون، كيران تيرني، جريج تايلور، ليام كوبر، جرانت هانلي، ديكلان جالاجر، سكوت ماكينا، جاك هندري في الدفاع، وبيلي جيلمور، كالوم ماكجريجور، سكوت مكتوميناي، ستيوارت أرمسترونج، جون ماكجين، جون فليك، ديفيد تورنبول في الوسط، وتشي آدامز، جيمس فورست، رايان كريستي، رايان فريزر، ليندون دايكس، كيفين نيسبت في الهجوم".