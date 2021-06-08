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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 8-6-2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الثلاثاء 8 - 6 - 2021 عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم حيث يلعب منتخب الارجنتين مباراة قوية امام منافسه كولومبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 . 

 تصفيات كأس العالم 
الإكوادور Vs بيرو – الساعة الحادية عشر مساء - قناة beIN Sports 3 HD Premium

فنزويلا vs أوروجواي – الساعة الثانية عشر صباحا - قناة beIN Sports 2 HD Premium

كولومبيا vs  الأرجنتين – الساعة الواحدة صباحا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

وفي الساعات الأولى من يوم الأربعاء يلعب منتخب باراجواي امام البرازيل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في تمام الساعة الساعة 2:30 صباحا .

مباريات دولية ودية
كوسوفو vs غينيا – الساعة الخامسة مساء  

نيجيريا vs الكاميرون – الساعة الخامسة مساء    

بولندا vs أيسلندا – الساعة السادسة مساء    

المغرب vs غانا – الساعة السابعة مساء      

جامبيا vs توجو – الساعة السابعة مساء        

المجرvs إيرلندا – الساعة الثامنة مساء        

التشيك vs ألبانيا – الساعة الثامنة والربع مساء      

السنغال vs  الرأس الأخضر – الساعة التاسعة مساء        

فرنسا vs  بلغاريا – الساعة التاسعة والربع مساء       

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