مواعيد مباريات اليوم 8-6-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 8 - 6 - 2021 عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم حيث يلعب منتخب الارجنتين مباراة قوية امام منافسه كولومبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 .

تصفيات كأس العالم

الإكوادور Vs بيرو – الساعة الحادية عشر مساء - قناة beIN Sports 3 HD Premium

فنزويلا vs أوروجواي – الساعة الثانية عشر صباحا - قناة beIN Sports 2 HD Premium

كولومبيا vs الأرجنتين – الساعة الواحدة صباحا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

وفي الساعات الأولى من يوم الأربعاء يلعب منتخب باراجواي امام البرازيل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في تمام الساعة الساعة 2:30 صباحا .

مباريات دولية ودية

كوسوفو vs غينيا – الساعة الخامسة مساء

نيجيريا vs الكاميرون – الساعة الخامسة مساء

بولندا vs أيسلندا – الساعة السادسة مساء

المغرب vs غانا – الساعة السابعة مساء

جامبيا vs توجو – الساعة السابعة مساء

المجرvs إيرلندا – الساعة الثامنة مساء

التشيك vs ألبانيا – الساعة الثامنة والربع مساء

السنغال vs الرأس الأخضر – الساعة التاسعة مساء

فرنسا vs بلغاريا – الساعة التاسعة والربع مساء