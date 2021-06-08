مواعيد مباريات اليوم 8-6-2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الثلاثاء 8 - 6 - 2021 عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم حيث يلعب منتخب الارجنتين مباراة قوية امام منافسه كولومبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 .
تصفيات كأس العالم
الإكوادور Vs بيرو – الساعة الحادية عشر مساء - قناة beIN Sports 3 HD Premium
فنزويلا vs أوروجواي – الساعة الثانية عشر صباحا - قناة beIN Sports 2 HD Premium
كولومبيا vs الأرجنتين – الساعة الواحدة صباحا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
وفي الساعات الأولى من يوم الأربعاء يلعب منتخب باراجواي امام البرازيل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في تمام الساعة الساعة 2:30 صباحا .
مباريات دولية ودية
كوسوفو vs غينيا – الساعة الخامسة مساء
نيجيريا vs الكاميرون – الساعة الخامسة مساء
بولندا vs أيسلندا – الساعة السادسة مساء
المغرب vs غانا – الساعة السابعة مساء
جامبيا vs توجو – الساعة السابعة مساء
المجرvs إيرلندا – الساعة الثامنة مساء
التشيك vs ألبانيا – الساعة الثامنة والربع مساء
السنغال vs الرأس الأخضر – الساعة التاسعة مساء
فرنسا vs بلغاريا – الساعة التاسعة والربع مساء