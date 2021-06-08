وزير المالية: مصر انتقلت من دولة مفلسة مهلهلة إلى دولة قوية.. وشهدنا أياما عصيبة خلال 7 سنوات

الإصلاح الاقتصادي تاريخي

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الفترة العصيبة التي شهدتها مصر في كافة القطاعات خلال 7 سنوات، حيث كانت الدولة عاجزة عن توفير السلع في 2014، و كانت محلات بيع السلع الغذائية خالية.

وتحدث "معيط" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" عن حجم الزيادة في رواتب العاملين في الدولة، مؤكدا الدولة تعمل على تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين المصريين .

وتوقع وزير المالية، أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 15% عن العام الماضي، موضحًا أن أكثر من 300 مليار جنيه من موازنة الدولة للاستثمارات الجديدة التي تغير وجه مصر.



وأكد أن مصر تعطي زيادة في الرواتب حاليا أعلى من نسبة التضخم، لافتا إلى أن مصر نجحت في إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، ومصر خلال 7 سنوات استطاعت حل مشاكل معقدة.

وأضاف أن مصر شهدت أيام عصيبة في كافة القطاعات وكانت عاجزة عن توفير السلع، مؤكدًا أن مصر انتقلت في عام 2014 من دولة مهلهلة إلى دولة قوية، حيث ان مصر في 2014 كان لديها عجز في الموازنة.



وكشف الدكتور محمد معيط، عن حجم الزيادة في رواتب العاملين في الدولة، مضيفا أن الدولة تعمل على تحقيق مستوى حياة أفضل للعاملين.

وقال إنه ستكون أقل قيمة العلاوة الدورية بقيمة 250 جنيها وتتزايد حسب الدرجات، موضحًا أن الحد الأدنى 250 جنيها وتزيد من الدرجات الأعلى درجة وتصل 650 جنيها.

وأشار إلى أن 28 مليار جنية قيمة زيادة المرتبات للموظفين خلال العام المالي المقبل، لافتا إلى أن مصر لديها مشروعات كبرى وتحقق معدلات نمو مرتفعة.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن مصر تعطي زيادة في الرواتب حاليا أعلى من نسبة التضخم، لافتا إلى ان مصر نجحت في إصلاح منظومة الأجور والمعاشات.





وأوضح أن هناك مستثمرين يريدون استثمار أموالهم في السندات الخضراء، ومصر أول دولة في الشرق الأوسط تطرح تلك السندات، منوها إلى أن مصر دولة كبيرة ولديها مؤسسات ولها كلمة وثقل على كافة المستويات و الأصعدة.

ولفت إلى أن العديد من المشروعات الضخمة تمت في 7 سنوات، مشيرا إلى أن مصر انتقلت من دولة تعاني الإفلاس إلى دولة مزدهرة.

ونوه إلى أن مصر تشهد تطوير على أعلى مستوى في مجالات النقل المختلفة، مؤكدا أن مصر تشهد مشروعات ضخمة في كل المجالات، والدولة مستمرة في البناء للمستقبل من أجل أن نصبح من الدول الكبرى.



وأكد معيط، أن الـ7 سنوات الماضية من البناء غيرت وجه الحياة في مصر، مضيفًا أن مصر شهدت خلال الـ 7 سنوات تحديات كبيرة داخليا وخارجيا.



وأشاد وزير المالية بقرار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصفه بالتاريخي، مؤكدًا أن تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر أصبحت نموذجا لدول كثيرة.