الأمم المتحدة تحذر: إقليم تيجراي الإثيوبي على شفا مجاعة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرتش، اليوم الثلاثاء، أن العديد من مناطق إقليم تيجراي الإثيوبي على شفا المجاعة.

وأضاف جوتيرتش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "وضع تيجراي سيستمر في التدهور إذا لم يتم دخول المساعدات الإنسانية وزيادة التمويل".

ولفت إلى أن الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة الآن قد تبرز الفارق بين الحياة والموت لدى الكثير من المواطنين.

وكان منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مارك لوكوك حذر من أن المجاعة وشيكة في إقليم تيجراي بإثيوبيا، مؤكدا أن هناك مخاوف من وفاة مئات الآلاف أو أكثر.

وأضاف لوكوك أن الاقتصاد تم تدميره إلى جانب الأعمال التجارية والمحاصيل والمزارع ولا توجد خدمات مصرفية أو اتصالات.

وأشار: "نسمع بالفعل عن وفيات مرتبطة بالجوع"، لافتا إلى أن "المواطنين بحاجة إلى الإفاقة ويتعين على المجتمع الدولي أن يدعمهم بالفعل، بما في ذلك من خلال توفير الأموال".

يذكر أن الأمم المتحدة، قالت في وقت سابق، إن أغلب سكان إقليم تيجراي في إثيوبيا، الذي مزقته الحرب الأهلية بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.