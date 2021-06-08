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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: سوق المسلة الجديد بالمطرية استوعب كل الباعة

سوق المسلة
سوق المسلة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن حى المطرية  شهد أعمال تطوير عديدة، بينها حل أزمة المرور به، وإنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير عدة شوارع ، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء سوق المسلة الجديد والذى استوعب المئات من الباعة بسوق الخميس .

وتحول المشهد بميدان المطرية بشكل كامل خاصة بعد إنشاء محور المطرية الجديد، بالإضافة إلى نقل المواقف العشوائية من ميدان المطرية، وإزالة الأسواق العشوائية التي  يحيط بمستشفى المطرية ويغلق الشوارع المحيطة بها.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بحي السيدة زينب ..صور



وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية ان محافظة القاهرة أزالت منطقة عرب الحصن 1 "عزبة الصفيح " بحي المطرية والتي تضم 93 عقارا وعشة وحظيرة مواشي بإجمالي 69 أسرة تم نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حي المطرية سوق المسلة الجديد

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