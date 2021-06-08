حملة نظافة مكبرة بمدينة الأقصر.. صور

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة نظافة شاملة بمنطقة حي شمال مدينة الأقصر ، وذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة له، واستهدفت الحملة شارع الهيلتون بالتنسيق مع مسؤولي حي شمال وحملة المعدات والتدخل السريع .

وأضاف "لطفي" أنه تم تصليح إضاءة الأعمدة الديكورية والجلوبات بدءً من الإنقاذ النهري وحتي المسطحات بالكورنيش بواسطة فنيين الحي.

وأسفرت الحملة عن رفع ١٢ طن أتربة وتراكمات صلبة وقمامة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه يتم متابعة أعمال نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية بصفة مستمرة، وذلك إلى جانب تكثيف حملات النظافة، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

شارك بالحملة أحمد زين العابدين رئيس حي شمال وفتحي يوسف حسن مدير حملة المعدات الثقيلة ومنتصر سباق رئيس الوردية الليلية بقطاع نظافة الحي.

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