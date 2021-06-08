أعضاء الكنيست يدعون لاقتحام الأقصى ردا على إلغاء مسيرة الأعلام

دعا أعضاء بالكنيست وجمعيات استيطانية إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى، ردا على إلغاء الشرطة الإسرائيلية "لمسيرة الأعلام" التي كانت مقررة يوم الخميس.

ودعت ما يعرف بـ"مقر منظمات جبل الهيكل" في بيان صادر عنها، إلى اقتحام الأقصى على أوسع نطاق.

وقالت" لا تبقوا في البيوت، هم ألغوا المسيرة في الخارج، دعونا ننفذ جولة في الداخل (داخل الأقصى)".

كما أعلنت رابطة مشجعي فريق "بيتار القدس" المتطرفة ("لا فاميليا") أن أنصارها يعتزمون المشاركة في المسيرة في جميع الأحوال، في حين دعت منظمات إرهابية صهيونية من بينها منظمة "لاهافا" المستوطنين إلى المشاركة في اقتحام واسع للمسجد الأقصى، الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس القادم.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية ، أن أعضاء كنيست آخرين من الليكود يعتزمون الانضمام للمسيرة، رغم رفض الشرطة الإسرائيلية رسميا السماح بتنظيمها.