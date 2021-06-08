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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل مخطط تطوير مزارات آل البيت بمحافظة القاهرة ..صور

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

تعمل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بقيادة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة على قدم وساق لسرعة الانتهاء  من المشروع الوطني والتاريخى لإحياء وتطوير مزارات آل البيت وأهمية إحياء المناطق التاريخية والأثرية  وإبراز قيمتها.  

وأكدت نائب محافظ القاهرة في تصريحات صحفية على تحويلها مزارات سياحية ومناطق جذب سياحى واظهار اللمسة الجمالية  لما له من أثر إيجابى على  جذب السياحة الداخلية والخارجية بالإضافة لتصليت الضوء على  تاريخ وعراقة الأماكن التراثية.

وقالت إنها تولى اهتماما كبيرا بتطوير الأماكن الدينية والتاريخية ذات الطابع الأثرى مؤكدة على ضرورة متابعة ماتم من تطوير فى مزارات آل البيت بشكل ميدانى   للوقوف على ماتم من مراحل  ومتابعة الأعمال الجارية وتذليل أى عقبات  إلى جانب المتابعة مع الجهات والوزارات المعنية بهذا الشأن.

وعن تفاصيل التطوير قالت إن مخطط تطوير  مسار آل البيت يشمل المنطقة التي تضم مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا  بباقى مزارات  آل البيت بشارع الخليفة وايضا بأثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون و متحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر وكذلك متنزه الخليفة التراثى البيئي.

 

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 كما يشمل  مسجد السيدة نفيسة  و مسجد السيدة رقية وضريح محمد انور الذي يعتقد انه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم  مرورا ببقية الأشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوى.


يذكر ان م. جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رافقت اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  فى تفقد  أعمال تطوير شارع عبدالمجيد اللبان بحي السيدة زينب وشارع الأشراف بحي الخليفة ، وأعمال تطوير مسجد السيدة رقية .

كما تم تفقد  مشروع الصرف الصحي بمنطقة مسجدى السيدة رقية والسيدة سكينة وذلك لمعالجة تسريب المياه الجوفية بالمنطقة وتطوير الصرف الصحي بها باعتبارها من المناطق الأثرية ذات الطابع الإسلامي والديني .

 

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المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة المهندسة جيهان عبد المنعم مزارات أل البيت السياحة الاماكن الدينية والتاريخية

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