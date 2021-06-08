تحرك عاجل من الجيش السوري في هذه المناطق

أفادت شبكة اخبار سوريا الوطن ، أن بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم ، ستقوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من مناطق: "رسم عبدة كلية - المدفعية - الراموسة - سبخة - الجبول- مطار حلب الدولي - الليرمون - طريق الكاستيلو - معسكر السيفات - الإنذارات بحلب وريفها" .

وذكرت الشبكة السورية، أن التفجيرات ستبدأ من الساعة 8,00صباحاً حتى الساعة 18,00مساءً.

وكان مجلس الأمن التركي، في وقت سابق ، أكد على إصرار تركيا على مواصلة عملياتها العسكرية في أراضي كل من سوريا والعراق رغم معارضة سلطات البلدين.



من ناحية أخرى، بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظراؤه في الناتو الانسحاب العسكري من أفغانستان والالتزام بدحر داعش في العراق.



وجاء ذلك وفق ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية ، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء خلال جلسة تحضيرية افتراضية لقمة الحلف المقررة يوم 14 يونيو.



وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي ، إن أوستن ناقش مع وزراء دفاع الناتو عملية الانسحاب من أفغانستان مع استمرار دعمها والعمل إلى جانب الحلف بينما تنتقل مهمة الدعم الحازم إلى المشاركة بقيادة مدنية.



وبالحديث عن العراق، شدد أوستن على استمرار التزام الولايات المتحدة بدحر تنظيم داعش ودعم الحكومة العراقية.



ورحب وزير الدفاع الأمريكي بقرارات الناتو وخططه للاستجابة للتحديات الناشئة والمتطورة من تغير المناخ والتهديدات الإلكترونية والأنشطة الهجينة.



وأشاد أوستن بالتكيف العسكري لحلف الناتو منذ عام 2014 وشجع الحلفاء على وضع أجندة للتكيف المستمر في المستقبل، مؤكدا ضرورة أن يظل الردع والدفاع هما مهمة الناتو الأولى.