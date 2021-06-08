عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم والهجرة يد واحدة.. ربط المناهج بتطبيق "اتكلم عربي"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والأستاذة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، في طلب بعض الشرائح للمناهج الدراسية المصرية.

أكد الدكتور طارق شوقي علي التعاون المثمر والفعال بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطار استراتيجية الدولة "رؤية مصر 2030"، وما يخص التعليم قبل الجامعي؛ للتأكيد على ترسيخ الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة الثقافات الأخرى، وبناء الإنسان الذي تقوم عليه التنمية.

ورحب الوزير بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتى أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وأشاد الوزير بالتعاون مع دار نهضة مصر في إنتاج المناهج التعليمية للغة العربية والتربية الدينية بالتوازي مع المحتوى الرقمي لها.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بتضافر الجهود الحكومية والتعاون المشترك والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في مختلف المراحل العمرية، والعمل في إطار مبادرة "اتكلم عربي" مع دار نهضة مصر والتي تستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية في إطار المبادرة الرئاسية، مشيدة بالمردود الجيد لهذه المبادرة.

وأشادت الوزيرة بكتاب القيم الذي طبقته وزارة التربية والتعليم على الصف الثالث الابتدائي ويحث على السلوكيات التي تدعم احترام الآخر واهتماماته ومعتقداته وخصوصياته وأفكاره.

تم خلال اللقاء دراسة توقيع بروتوكول تعاون يضم كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استجابة لطلبات الأسر بالخارج لتوفير تطبيقات إلكترونية للمناهج التعليمية الخاصة بالمناهج المصرية، وذلك عبر ربط المناهج الدراسية بالتطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" في مرحلته الثانية من خلال رابط يستطيع الطالب من خلاله الاطلاع على المناهج التي يرغب في دراستها.

كما تم  خلال اللقاء مناقشة أهمية قناة مدرستنا والاستفادة منها لخدمة الجاليات المصرية في الخارج، والتأكيد على استخدام المدارس الدولية لتطبيق "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية المصرية داخل وخارج مصر، وتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة وإنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والأستاذة شيرين حمدي المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنشر، والأستاذ سمير حماد عضو المكتب الإعلامي بوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ترشيحاتنا

الخارجية الإماراتية توجه نداءً هاما للمجتمع الدولي

أول فيديو مباشر يكشف تصميم وألوان هواتف هونر Honor 50.. صور

تزامنا مع بدء الامتحانات.. جامعة القاهرة تتوسع في تطعيم جميع منسوبيها

التعليم والهجرة يد واحدة.. ربط المناهج بتطبيق "اتكلم عربي"

4 وحدات سكنية تخضع لرسم شهرى لصالح مخلفات البلدية والإعفاء لـ حالتين

متى تقال أذكار الصباح؟ فاتك أفضل أوقاتها منذ 4 ساعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقرير أمريكي: فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني "معقولة"

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

ذكرى وفاة النبي محمد خاتم النبيين.. ودع الدنيا بست كلمات.. معلومات لا تعرفها عن مرضه وأيامه الأخيرة

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق حقيقة نبؤة عادل إمام بوفاة مجدى وهبه صغيرا.. وحقيقة سجنه ووفاته بسبب المخدرات

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ