عوامل اتخاذ المرأة الحامل قرارها بشأن التطعيم أم لا ؟

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تشير البيانات أنه لم يتم تضمين النساء الحوامل في أي من التجارب السريرية التي اختبرت سلامة وفعالية لقاحات Covid-19 المختلفة ،وهذا يعني أن المعلومات حول آثار هذا التطعيم أثناء الحمل محدودة ،على هذا النحو ، لا يمكن لأحد أن يكون متأكدًا بنسبة 100٪ مما إذا كانت اللقاحات ستسبب أحداثًا سلبية أثناء الحمل أم لا ،ومع ذلك ، فإن عددًا قليلاً من النساء اللواتي تلقين اللقاحات في التجارب أصبحن حوامل.

ولذلك لم يتم الإبلاغ عن مشاكل السلامة في تلك الحالات.

عوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ المرأة الحامل قرارها بشأن التطعيم أم لا

لم تثر البيانات الواردة من الولايات المتحدة ، حيث تم تطعيم حوالي 90.000 امرأة حامل (بشكل رئيسي بلقاحات Pfizer / BioNTech و Moderna) ، أي مخاوف تتعلق بالسلامة ،لا تحتوي لقاحات Covid-19 على مكونات معروفة بأنها ضارة بالنساء الحوامل أو بالجنين ،أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا عدم وجود دليل على أن اللقاح يسبب ضررًا للحمل.علاوة على ذلك ، تتلقى النساء الحوامل لقاحات مثل ذوفان الكزاز والإنفلونزا والسعال الديكي ، دون الإبلاغ عن أي ضرر لأجنتهن.

يؤدي لقاح Pfizer / BioNTech Covid-19 إلى استجابة مناعية ببروتينات السنبلة الفيروسية SARS-CoV-2 التي يتم إنتاجها داخل الجسم من سلاسل mRNA (حمض الريبونوكليكي الرسول) التي تشكل جزءًا من اللقاح.

يعمل لقاح AstraZeneca / Oxford Covid-19 بنفس الطريقة ،لقاح Sinovac هو لقاح معطل ، أي أنه يتكون من جزيئات فيروسية SARS-CoV-2 تم ​​قتلها.

كل هذه اللقاحات لا تحتوي على الفيروس الحي ، وبالتالي لا يمكن أن تصيب الحامل أو جنينها ،وفقًا للحكومة ، سيتم تقديم لقاح Pfizer / BioNTech للنساء الحوامل في ماليزيا ، ولكن ليس لقاح AstraZeneca / Oxford أو Sinovac.

أعراض جانبية نادرة

التطعيم فعال في الوقاية من المرض.يزيد الحمل بشكل طبيعي من خطر الإصابة بتجلط الدم ، والذي قد يتفاقم أكثر إذا أصيبت المرأة بـ Covid-19 ،التطعيم في حد ذاته لن يسبب Covid-19.

الآثار الجانبية من التطعيم شائعة بين عامة السكان ،وهي تشمل الألم في موقع الحقن وآلام العضلات والصداع والتعب وآلام المفاصل ،تحدث تفاعلات الحساسية ، وهي نادرة جدًا ، لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية.

لم يتم الإبلاغ عن تأثير هذه الآثار الجانبية على الحمل.

تسبب تركيز وسائل الإعلام على جلطات الدم (الخثار) باستخدام لقاحات Covid-19 في قلق وخوف لا داعي لهما.

تقدر وكالة الأدوية الأوروبية أن خطر الإصابة بالتخثر الوريدي الدماغي (CVT) بعد تلقي لقاح أسترازينيكا / أكسفورد هو 5.0 (في المتوسط ​​من نطاق 4.3 إلى 5.8) لكل مليون شخص.

وهناك حوالي 500000 ولادة سنويا في ماليزيا ،نظرًا لأن بعض حالات الحمل تنتهي بالإجهاض ، فسيكون من المعقول افتراض أن هناك حوالي 600000 حالة حمل سنويًا ،تشير الأدلة الحالية إلى أن احتمالية إصابة النساء الحوامل بـ Covid-19 مماثلة لتلك التي لدى البالغين الأصحاء الآخرين.



حوالي ثلثي الحوامل المصابات لا تظهر عليهن أعراض (أي بدون أعراض) يعاني معظم المصابين من أعراض خفيفة مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا ومع ذلك ، يمكن أن يصاب عدد صغير بمرض متوسط ​​إلى شديد ،قد تكون النساء الحوامل المصابات بـ Covid-19 أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مقارنة بغير الحوامل ، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (ثلاثة أشهر) من الحمل ،كإجراء احترازي ، تم إدراج الحامل في قائمة الأشخاص المعرضين لخطر متوسط ​​للإصابة بـ Covid-19 في معظم البلدان ،لم يتم الإبلاغ عن آثار سيئة.

وفقا لما نشره موقع thestar ،أن النساء الحوامل في ماليزيا مؤهلات للتسجيل في لقاح Covid-19.نظرًا لأن التطعيم اختياري حاليًا ، فإن اختيارهم إما المضي قدمًا والتحصين ، أو انتظار مزيد من المعلومات حول اللقاحات .