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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تزامنا مع بدء الامتحانات.. جامعة القاهرة تتوسع في تطعيم جميع منسوبيها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن توسيع نطاق حملة الجامعة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس ، والعاملين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها، في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصًا على سلامة منتسبيها، والمساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة ، بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

 

وقال الدكتور الخشت، في تصريحات له اليوم، إن الجامعة خصصت 5 مقرات داخل الحرم الجامعي وخارجه لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين، على أن تبدأ هذه المواقع في استقبال الراغبين في تلقي اللقاحات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن المقرات المخصصة ستكون في كليات الهندسة والحقوق والتجارة، بالإضافة إلى موقع بمركز خدمة المجتمع وآخر بمركز التعليم المدمج بالمدينة الجامعية.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الراغبين في تلقي اللقاح عليهم التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg واختيار إدارة جنوب الجيزة الصحية كمقر للتطعيم، مشيرًا إلى أن اللقاح المتوفر هو اللقاح الإنجليزي "استرازينيكا" مع إمكانية توفير اللقاح الصيني "سينوفارم" لكبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة وذلك بناءً على ما يقرره الطبيب المختص المتواجد بمقر التطعيم.

 

وأوضح أن الأولوية في تلقي اللقاحات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الجاري، لافتًا إلى توجيه د. محمد الخشت رئيس الجامعة إلى ضرورة إعداد دليل استرشادي مختصر يضم مجموعة من الأسئلة الشائعة والإجابات وما يستجد من استفسارات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في هذا الشأن.

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