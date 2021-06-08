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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أول فيديو مباشر يكشف تصميم وألوان هواتف هونر Honor 50.. صور

أول فيديو مباشر يكشف
أول فيديو مباشر يكشف تصميم وألوان هواتف هونر Honor 50

كشفت تسريبات أول فيديو مباشر يكشف تصميم وألوان هواتف Honor 50 الرائدة والتي ستطلقها شركة هونر الصينية رسميا يوم 16 يونيو القادم في حدث هو الأكبر، حيث ستحصل الهواتف على الإمكانات التي تجعلها تنافس مع أفضل الهواتف الذكية. 


ويظهر الفيديو ألوان هواتف  هونر Honor 50 التي تأتي بأربعة ألوان مختلفة، والتي يأتي تصميمها بشكل لامع من الخلف، حيث يوضح الفيديو وجود اللون الأسود اللامع والرمادي والأخضر الغامق المتدرج مع الأخضر الفاتح، وكذلك اللون البنفسجي المتدرج مع خطوط رمادية، وذلك بحسب موقع GSMArena. 

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Honor 50 phone images


وستحصل هواتف هونر Honor 50  على مستشعرات للكاميرا من نوع IR TOF 3D للتعرف على الوجه، مع دعم تقنية  + HDR10 ، بالإضافة إلى معدل IP68 لمقاومة المياه والغبار.

 

وسيأتي هاتف + Honor 50 Pro الأعلى إمكانات والأغلى سعرا في السلسلة بشاشة منحنية قياس 6.79 بوصة، من نوع AMOLED ، وبمعدل تحديث للشاشة  120 هرتز في الثانية، وبدقة + 1440 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

Honor 50 live video and photos leak - GSMArena.com news

وستقدم هواتف Honor 50  من هونر كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وكذلك كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة  13 ميجابكسل وكاميرا بعدسة تليفوتوجرافية 2x، مع كاميرتى سيلفى الأولى ستأتي بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.

Honor 50 live video and photos leak - GSMArena.com news


وستعمل هواتف هونر هاتفها Honor 50 بمعالج من شركة كوالكوم يصدر للمرة الأولى، وهو معالج Snapdragon 775G أما هاتفها الرائد + Honor 50 Pro فسيعمل بأحدث معالجات كوالكوم وهو معالج Snapdragon 888.

 

Honor 50 looks a bit like the Huawei P50 in these images
Honor 50 live video and photos leak - GSMArena.com news


كما ستحتوي هواتف Honor 50 على قوة شحن خارقة، حيث ستحصل على شحن لاسلكى سريع بقوة 100 واط، مع شحن سريع سلكي 66 واط، مما يعني أن الهواتف ستستطيع الشحن بنسبة 100% في وقت قياسي.  

 

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