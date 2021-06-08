رغم رفض الشرطة .. الكابنيت يبحث القرار النهائي بشأن مسيرة الأعلام

ينعقد مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​الاسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة مصير تنظيم مسيرة الأعلام التي تم الغاؤها أمس من قبل الشرطة .

ويأتي الاجتماع بعد ضغط من نتنياهو على مفوض الشرطة، لتقديم البدائل الممكنة واتخاذ القرار النهائي.

وتمت إضافة المدعي العام مندلبليت، إلى الجلسة بعد طلب وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، وذكر الاثنان أن نتنياهو غير مخول بإصدار تعليمات للشرطة بما يجب القيام به ، وأنه إذا أصبحت القضية مسألة تتعلق بالنظام العام للسياسة الخارجية والأمنية فهذا قرار لمجلس الوزراء، وفي النهاية تم الاتفاق على أن يقوم مفوض الشرطة بصياغة بدائل .

ووفقاً لصحيفة "معاريف" العبرية، بعد خلافات مع جانتس وماندلبليت، من المقرر أن يجتمع الكابنيت اليوم ، ويستمع لمفوض الشرطة للاطلاع على البدائل الممكنة واتخاذ القرار النهائي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو طالب من الشرطة إيجاد بدائل لمسيرة الأعلام، والتي من المقرر أن يتم إجرائها الخميس القادم.