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أخبار العالم

لإنهاء وحشية الشرطة.. إلزام بوضع كاميرات خلال تنفيذ اعتقالات بأمريكا

اعتقال في أمريكا
اعتقال في أمريكا

كتب: شيماء مصطفى

 

قالت وزارة العدل الأمريكية، إنها ستلزم العاملين بسلطات إنفاذ القانون بوضع كاميرات مراقبة تثبت على ملابسهم أثناء تنفيذ أوامر التفتيش والاعتقالات.

 

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تم منع العملاء الاتحاديين في السابق من ارتداء الكاميرات، وهي سياسة كانت مصدرا للتوتر أثناء العمليات المشتركة مع شرطة الولايات والشرطة المحلية.

 

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تأتي التعليمات الجديدة، التي أعلنتها نائبة وزير العدل، ليزا موناكو، في الوقت الذي أبدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعاطفها مع ضحايا وحشية الشرطة في عدة قضايا مثل مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مدينة منيابوليس قبل عام، وهي الواقعة التي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

 

وسيطلب من العاملين بكل من مكتب التحقيقات الاتحادي وخدمة المارشال الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ارتداء كاميرات وتفعيلها عند تنفيذ أمر اعتقال أو مذكرة تفتيش وخلال العمليات الأخرى المخطط لها مسبقا.

 

وأمرت موناكو رؤساء هذه الدوائر بتقديم الاقتراحات بشأن سياسة كاميرات الجسم للمراجعة في غضون 30 يومًا، بما في ذلك خطة للتنفيذ التدريجي.

 

كما طلبت من الوكلاء الاتحاديين أن يكونوا على علم بالسياسة التي تم تنفيذها في أكتوبر 2020، والتي تسمح للشرطة الحكومية والمحلية بارتداء كاميرات الجسم أثناء الخدمة في عمليات مشتركة.

أمريكا الشرطة وحشية الشرطة كاميرات مراقبة وزير العدل اعتقالات

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