عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إبن بورسعيد يحصل على المركز الثالث فى مسابقة الاتحاد الأوربى للتصوير

صدى البلد

نجح المصور الصحفى محمد كمال، ابن محافظة بورسعيد ، فى الحصول علي المركز الثالث في مسابقة الاتحاد الأوربي في نسختها الثالثة عشر للتصوير الفوتوغرافي، بعنوان رحلة إلي الماضي مصر ومستقبلها.

 

وقد شارك كمال بصورة بعنوان : "توت عنخ آمون الملك الذهبي عبر العصور".

 

وكان وفد الاتحاد الأوروبي ، لدى مصر نظم حفل جوائز ومعرض أفضل 30 صورة للنسخة الثالثة عشر من مسابقته السنوية للتصوير الفوتوغرافي في المتحف القومي للحضارة المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة البيئة ووزارة الدولة للإعلام.

 

وعقدت المسابقة هذا العام تحت عنوان "رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها" بهدف إلقاء الضوء على جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشاريع الحديثة المتميزة، والصلة بين حضارة مصر ومشاريع التنمية المستدامة الحديثة المنفذة في العديد من المجالات.

 

وكرم الفائزين سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، ووزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، ومساعد وزير السياحة والآثار والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية دكتور أحمد غنيم، ومساعد وزير الدولة للإعلام حسام محسن، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي، ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي السفير رؤوف سعد.

 

وشارك في المسابقة هذا العام 642 مصور بأكثر من 1600 صورة، حصل الفائزون الثلاثة محمد كمال محمد عبدالرحمن وفاضل أبو زيد فضل أحمد ومنى حسن، على معدات تصوير من اختيارهم. وقدمت وزارة السياحة والآثار رحلة للغردقة لمصطفى بشار الشربجي وعمر جهاد السيد كجائزة خاصة لإبرازهم جمال وعراقة المعالم السياحية والأثرية من خلال الصور التي شاركا بها.

 

كما قدمت وزارة البيئة، من خلال "إيكو إيجبت"، جائزة خاصة لمحمد حاكم حسين السيد عن صورته في "البلو هول" في دهب، عبارة عن رحلة إلى محمية نبق في جنوب سيناء.

 

وحصل كلا من : مارو ثروت نجيب، وحسن محمد حسن على ، درع تكريمي من وزارة الدولة للإعلام لصورهما التي تعزز رؤية مصر 2030 ، من خلال تسليط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، كما حصل المشاركون أصحاب أفضل 30 صورة على شهادات تقدير.

 

وضمت لجنة التحكيم ثلاثة من خبراء التصوير في مصر وهم: أشرف طلعت حاصل على زمالة الجمعية الملكية البريطانية للتصوير، ويعمل كمصور محترف لمجلة ناشيونال جيوجرافيك، وعُرضت أعماله في العديد من دول العالم، وحاز العديد من الجوائز مثل لقب "مصور العام" في مسابقة فينيسيا للتصويرعام 2005.

 

كما ضمت حسام دياب مصور صحفي مصري بدأ حياته المهنية عام 1977 في جريدة الأهرام ثم التحق بجريدة الشرق الأوسط. في عام 2016 ، أصبح رئيس تحرير الصور في مجموعة .ONA Media وعلى مدار السنوات، درب دياب مئات المصورين على مختلف أشكال التصوير الفوتوغرافي.

رئيس جامعة بورسعيد يطلق حملة تطعيم بلقاح كورونا لمنسوبي الجامعة

 

وضمت أحمد هيمن الذي عمل كمصور صحفي بجريدة المصري اليوم لمدة 8 سنوات، وفي عام 2018 ، نشر أول كتاب مصور له بعنوان " لن يضيع الحلم" عن اللاجئين السوريين وأحلامهم، كما أسس أحمد مدرسة بيت الصورة للتصوير الفوتوغرافي واستوديو بيت الصورة في القاهرة، وسافر إلى 30 دولة حول العالم لتصوير الثقافات المختلفة وتبادل خبراته.

FB_IMG_1623139672174
FB_IMG_1623139672174
FB_IMG_1623139666642
FB_IMG_1623139666642
FB_IMG_1623139658562
FB_IMG_1623139658562
FB_IMG_1623139663423
FB_IMG_1623139663423
FB_IMG_1623139655111
FB_IMG_1623139655111
FB_IMG_1623139651875
FB_IMG_1623139651875
FB_IMG_1623139597844
FB_IMG_1623139597844
FB_IMG_1623139595511
FB_IMG_1623139595511
FB_IMG_1623139593091
FB_IMG_1623139593091
FB_IMG_1623139590737
FB_IMG_1623139590737
FB_IMG_1623139586337
FB_IMG_1623139586337
FB_IMG_1623139588514
FB_IMG_1623139588514
FB_IMG_1623139583943
FB_IMG_1623139583943
FB_IMG_1623139581389
FB_IMG_1623139581389
FB_IMG_1623139578687
FB_IMG_1623139578687
وزير السياحة الاتحاد الأوروبي السياحة بورسعيد توت عنخ آمون وزارة السياحة محافظة بورسعيد وزارة الدولة للاعلام

ترشيحاتنا

الضرائب توضح أعداد المشاركين في الفاتورة الإلكترونية وأسباب زيادة الاقرارات.. فيديو

تعرف على سعر ومواصفات أشهر 5 سيارات صينية 2021 في مصر.. صور

زوج يعاقب زوجته بالطلاق لوضعها أنثى ويرفض نسب الطفلة له في الأقصر.. شاهد

هل تفتح أبواب السماء قبل الظهر؟ 5 أسرار عن آخر ساعة قبل الأذان

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

دراسة: النباتيون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من آكلي اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

تقرير أمريكي: فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني "معقولة"

انتهت.. مفاجأة جديدة فى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك وموعد رحيله

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق حقيقة نبؤة عادل إمام بوفاة مجدى وهبه صغيرا.. وحقيقة سجنه ووفاته بسبب المخدرات

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ