إبن بورسعيد يحصل على المركز الثالث فى مسابقة الاتحاد الأوربى للتصوير

نجح المصور الصحفى محمد كمال، ابن محافظة بورسعيد ، فى الحصول علي المركز الثالث في مسابقة الاتحاد الأوربي في نسختها الثالثة عشر للتصوير الفوتوغرافي، بعنوان رحلة إلي الماضي مصر ومستقبلها.

وقد شارك كمال بصورة بعنوان : "توت عنخ آمون الملك الذهبي عبر العصور".

وكان وفد الاتحاد الأوروبي ، لدى مصر نظم حفل جوائز ومعرض أفضل 30 صورة للنسخة الثالثة عشر من مسابقته السنوية للتصوير الفوتوغرافي في المتحف القومي للحضارة المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة البيئة ووزارة الدولة للإعلام.

وعقدت المسابقة هذا العام تحت عنوان "رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها" بهدف إلقاء الضوء على جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشاريع الحديثة المتميزة، والصلة بين حضارة مصر ومشاريع التنمية المستدامة الحديثة المنفذة في العديد من المجالات.

وكرم الفائزين سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، ووزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، ومساعد وزير السياحة والآثار والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية دكتور أحمد غنيم، ومساعد وزير الدولة للإعلام حسام محسن، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي، ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي السفير رؤوف سعد.

وشارك في المسابقة هذا العام 642 مصور بأكثر من 1600 صورة، حصل الفائزون الثلاثة محمد كمال محمد عبدالرحمن وفاضل أبو زيد فضل أحمد ومنى حسن، على معدات تصوير من اختيارهم. وقدمت وزارة السياحة والآثار رحلة للغردقة لمصطفى بشار الشربجي وعمر جهاد السيد كجائزة خاصة لإبرازهم جمال وعراقة المعالم السياحية والأثرية من خلال الصور التي شاركا بها.

كما قدمت وزارة البيئة، من خلال "إيكو إيجبت"، جائزة خاصة لمحمد حاكم حسين السيد عن صورته في "البلو هول" في دهب، عبارة عن رحلة إلى محمية نبق في جنوب سيناء.

وحصل كلا من : مارو ثروت نجيب، وحسن محمد حسن على ، درع تكريمي من وزارة الدولة للإعلام لصورهما التي تعزز رؤية مصر 2030 ، من خلال تسليط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، كما حصل المشاركون أصحاب أفضل 30 صورة على شهادات تقدير.

وضمت لجنة التحكيم ثلاثة من خبراء التصوير في مصر وهم: أشرف طلعت حاصل على زمالة الجمعية الملكية البريطانية للتصوير، ويعمل كمصور محترف لمجلة ناشيونال جيوجرافيك، وعُرضت أعماله في العديد من دول العالم، وحاز العديد من الجوائز مثل لقب "مصور العام" في مسابقة فينيسيا للتصويرعام 2005.

كما ضمت حسام دياب مصور صحفي مصري بدأ حياته المهنية عام 1977 في جريدة الأهرام ثم التحق بجريدة الشرق الأوسط. في عام 2016 ، أصبح رئيس تحرير الصور في مجموعة .ONA Media وعلى مدار السنوات، درب دياب مئات المصورين على مختلف أشكال التصوير الفوتوغرافي.

وضمت أحمد هيمن الذي عمل كمصور صحفي بجريدة المصري اليوم لمدة 8 سنوات، وفي عام 2018 ، نشر أول كتاب مصور له بعنوان " لن يضيع الحلم" عن اللاجئين السوريين وأحلامهم، كما أسس أحمد مدرسة بيت الصورة للتصوير الفوتوغرافي واستوديو بيت الصورة في القاهرة، وسافر إلى 30 دولة حول العالم لتصوير الثقافات المختلفة وتبادل خبراته.

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